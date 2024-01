"Sinh Vật Gyeongseong" của Park Seo Joon kết thúc nhạt nhẽo, vẫn tham vọng có mùa 2

HHT - Ba tập phim cuối cùng của mùa 1 “Sinh Vật Gyeongseong” đã lên sóng. Đáng tiếc, chất lượng ba tập cuối còn tệ hơn bảy tập đầu. Trước những úp mở về mùa 2, khán giả tỏ ý ngán ngẩm lắc đầu không muốn xem nữa.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) do Park Seo Joon và Han So Hee diễn chính là một trong những phim truyền hình đáng chú ý đầu năm 2024. Phim được đầu tư lớn, bối cảnh hoành tráng, dàn diễn viên chính lẫn phụ đều là những gương mặt tiếng tăm, ghi dấu ấn trước đó với nhiều dự án phim thành công khác.

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong được chia làm hai phần. Phần 1 gồm 7 tập, lên sóng vào 22/12/2023. Phần 2 gồm 3 tập, vừa lên sóng vào 5/1/2024 vừa qua. Đáng tiếc, trái với kỳ vọng, Sinh Vật Gyeongseong sau khi chiếu bị đánh giá thấp về nội dung, ba tập sau còn tệ hơn bảy tập đầu. Nhiều khán giả khó tính nhận xét dù được đầu tư lớn nhưng Sinh Vật Gyeongseong là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc chán nhất năm - dù năm 2024 chỉ mới bắt đầu.

Phần 1 của mùa 1 kể câu chuyện về ông chủ tiệm cầm đồ giàu có Jang Tae Sang (Park Seo Joon) bị một tướng Nhật ép buộc đi tìm giúp ông ta cô tình nhân mất tích và cô do thám Yoon Chae Ok (Han So Hee) đi tìm người mẹ đã mất tích 10 năm. Dấu vết dẫn cả hai đến bệnh viện Onseong - một bệnh viện dành cho người Nhật và quân đội Nhật tại Gyeongseong (tên cũ của Seoul). Để có được thứ mình cần, cả hai hợp tác, tìm cách đột nhập vào bệnh viện.

Kết thúc phần 1, cả Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok đều tìm thấy người mình cần tìm, đồng thời cũng khám phá ra tội ác của quân đội Nhật. Bọn họ thực hiện những thí nghiệm tàn ác trên cơ thể người, từ đó tạo ra một con quái vật. Cuối phần 1, Yoon Chae Ok dẫn những người bị bắt làm vật thí nghiệm trốn thoát khỏi bệnh viện, Jang Tae Sang ở lại cầm chân lính Nhật.

Phần 2 tiếp nối từ kết thúc đó, cho biết hóa ra Jang Tae Sang vẫn còn sống. Dù bị thương nặng, anh vẫn tìm cách thoát ra được bệnh viện Onseong, đoàn tụ với Yoon Chae Ok.

Cao trào của phần 2 là “trùm cuối” lộ diện, quân đội Nhật tìm ra mối liên kết giữa con quái vật và Yoon Chae Ok, Jang Tae Sang “lột xác” trở thành một người sống không chỉ vì chính mình mà còn vì những người khác. Một lần nữa, các nhân vật chính của bộ phim lại tìm cách trở ngược vào bệnh viện Onseong, lần này là để phá hủy nơi này.

Ba tập cuối của mùa 1 được kỳ vọng sẽ đẩy bộ phim lên được cao trào, cứu vãn được tình trạng khá dài dòng của bảy tập đầu tiên. Kết quả, ba tập cuối còn lê thê và lẩn quẩn hơn cả bảy tập đầu. Tình tiết không có quá nhiều mới mẻ, độ cao trào chưa đủ để khiến khán giả phải bất ngờ hay thấy chấn động, cuối cùng biến bộ phim thành “nhạt như nước ốc”.

Về yếu tố quái vật, phim không đủ hồi hộp, gay cấn. Về yếu tố tình cảm, cặp đôi chính được cho là xây đắp tình cảm quá vội vàng và có phần gượng ép để có thể sống chết vì nhau. Yếu tố gia đình, tình cảm mẹ con có thể khiến khán giả cảm động nhưng bộ phim lại quên xây đắp chiều sâu. Kịch bản chỉ nhắc sơ sài về ký ức, lược bỏ đi những gian khổ suốt 10 năm tìm mẹ của Yoon Chae Ok, vì thế khi hai mẹ con tái ngộ trong bệnh viện Onseong ở tình cảnh trớ trêu đã không đạt cảm xúc cao trào như nó vốn có thể.

Kết thúc của Sinh Vật Gyeongseong mở ra nhiều vấn đề và khiến khán giả hoang mang, như thể 10 tập phim họ vừa trải qua chỉ là một mảnh ghép của một bức tranh rộng lớn hơn. Cuối phim, Yoon Chae Ok bị thương rất nặng. Mẹ cô đã truyền cho cô ký sinh trùng Najin - thứ đã biến bà trở thành quái vật. Như vậy, Yoon Chae Ok sẽ sống nhưng đồng thời sẽ trở thành quái vật?

“Trùm cuối” phu nhân Maeda sống sót sau vụ nổ bom nhưng không còn lành lặn. Nhà khoa học điên Kato đã đưa cho phu nhân Maeda một cốc nước mà ai cũng biết rằng nó chứa ký sinh trùng Najin. Liệu phu nhân Maeda có uống nó?

Trong tập 10, Sinh Vật Gyeongseong có một after-credit, cho thấy bối cảnh đã nhảy tới gần 80 năm sau đó. Một nhân vật tên Ho Jae xuất hiện, cũng do Park Seo Joon đảm nhận, khiến nhiều người nghĩ rằng đây là hậu duệ của Jang Tae Sang. Nhưng góc quay cận cảnh tập trung vào vết sẹo trên gáy khiến nhiều người đặt giả thuyết đây chính là Jang Tae Sang. Bằng cách nào đó, anh đã trở nên bất tử và thay tên đổi họ?

Kết thúc của Sinh Vật Gyeongseong rõ ràng bày tỏ “tham vọng” cho mùa 2. Nhưng phản ứng của khán giả về bộ phim khá kém, không chỉ ở Hàn Quốc mà ngay cả ở một số nơi khác. Thậm chí khán giả Trung Quốc chỉ chấm phim 6.0 điểm trên Douban - dù khán giả Trung được cho là dễ tính với phim nước ngoài.

Trước sự không mặn mà của khán giả, Sinh Vật Gyeongseong vẫn thông báo có mùa 2, đồng thời tung ra các hình ảnh mới của các nhân vật với lời giới thiệu: "Sau 78 năm, hãy để họ gặp lại nhau lần nữa".