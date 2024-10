Bên Kia Lời Chia Ly: Chuyện tình bi thương giữa vòng xoáy định mệnh trớ trêu

HHT - Sau thành công vang dội ở mùa một, vừa qua nhà phát hành đã chính thức tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho "The Last of Us" mùa 2, hé lộ những cảnh hành động nghẹt thở lẫn dự báo về những mất mát, đau thương sẽ xảy đến trong phần phim mới.