Sinh Vật Gyeongseong mùa 2: Park Seo Joon lu mờ trước nam phụ Bae Hyun Sung

HHT - Chuyện tình mãnh liệt nhưng đau khổ vì bị ngăn trở bởi gần 80 năm xa cách giữa hai nhân vật chính là một điểm thu hút của mùa 2 “Sinh Vật Gyeongseong”. Nhưng tuyến truyện của các nhân vật chính có phần bị lu mờ trước câu chuyện của nam phụ Bae Hyun Sung.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mùa 1 Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) lên sóng vào tháng 12/2023, đã khép lại với vô vàn câu hỏi về số phận của các nhân vật. Do đó, rất nhiều khán giả ngóng đợi mùa 2. Không phải chờ đợi quá lâu, mùa 2 đã lên sóng vào 27/9 mới đây.

Khép lại mùa 1, khán giả được biết Yoon Chae Ok (Han So Hee) đã bị trọng thương. Để cứu cô, người mẹ đã biến thành quái vật của Yoon Chae Ok truyền sang cô ký sinh trùng Najin. Nó giúp cô giữ mạng sống, nhưng đồng thời cũng biến cô thành quái vật, do đó cô quyết định sống ẩn dật. Nhưng người tình của cô - ông chủ tiệm cầm đồ Hoàng Bảo Trang Jang Tae Sang (Park Seo Joon) không biết cô còn sống. Ở cảnh cuối cùng, khán giả thấy anh ngồi bệt trên thềm trước cửa tiệm, trông ra xa xăm, mắt đỏ hoe.

Cuối mùa 1, Sinh Vật Gyeongseong cũng hé lộ một chi tiết được cho là “manh mối” của mùa 2. Theo đó, mốc thời gian trong phim nhảy vọt từ năm 1945 đến năm 2024, một thanh niên có ngoại hình giống hệt Jang Tae Sang xuất hiện, nhưng anh lại mang tên là Jang Ho Jae. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, rằng anh chính là Jang Tae Sang đổi tên, hay là một người hoàn toàn khác? Đồng thời, nhiều khúc mắc cũng được đặt ra như vì sao hai mốc thời điểm của câu chuyện lại cách nhau gần 80 năm, chuyện gì đã xảy ra?

Mùa 2 của Sinh Vật Gyeongseong đã giải đáp những câu hỏi này, đồng thời tiết lộ chuyện gì đã xảy ra với Yoon Chae Ok. Cô đã sống sót, nhưng đồng thời cũng bị lãng quên bởi cuối cùng cô chỉ có một mình tồn tại đến năm 2024. Có thể nói không còn ai nhớ đến cái tên “Yoon Chae Ok” nữa, và cô cũng tự gọi mình là "Én Bạc". Mùa 2 cũng giới thiệu Jang Ho Jae - một thanh niên hiện đang hành nghề thám tử tư, đang sống và làm việc tại tòa nhà ngày xưa là tiệm cầm đồ Hoàng Bảo Trang.

Mở đầu của mùa 2 Sinh Vật Gyeongseong gợi nhiều cảm xúc khi nó gần như tái hiện lại lần đầu tiên Yoon Chae Ok và Jang Tae Sang gặp nhau vào năm 1945. Họ cũng theo đuôi nhau một quãng, và khi vào một con hẻm vắng thì bắt đầu đánh nhau. Khác biệt là năm 1945, Jang Tae Sang bám đuôi Yoon Chae Ok, nhưng năm 2024 Yoon Chae Ok mới là kẻ bám đuôi; năm 1945 họ đánh nhau xong vẫn còn hục hặc, năm 2024 sau khi chạm trán Yoon Chae Ok liền ôm chầm lấy người đối diện òa khóc cho cuộc hội ngộ mà cô không thể ngờ.

Câu chuyện tình mãnh liệt và ngang trái giữa Yoon Chae Ok và Jang Tae Sang được viết tiếp sau gần 8 thập kỷ xa cách chắc chắn là một trong những điểm hấp dẫn nhất của Sinh Vật Gyeongseong 2. Bên cạnh đó, những con quái vật được tạo ra từ những thí nghiệm của quân đội Nhật Bản, khi họ cấy ký sinh trùng Najin vào con người, cũng là một trong những cốt truyện chính. Những thí nghiệm máu lạnh diễn ra dưới tầng hầm bệnh viện Onseong năm 1945 chưa hề dừng lại, chúng vẫn được tiếp diễn tới tận năm 2024, thậm chí với sự giúp đỡ của công nghệ càng trở nên khủng khiếp hơn.

Khi phát sóng, mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong không phải không có sạn, vẫn có những điểm về cốt truyện chưa thỏa mãn được người xem, nhưng nó vẫn có những ưu điểm rõ rệt. Đầu tiên là về bối cảnh Gyeongseong (tên gọi cũ của Seoul) năm 1945 sống động, mang hơi thở lịch sử. Tình yêu, tình bạn, tình thân, tình người bị thử thách giữa bối cảnh lịch sử và sức mạnh quái vật tạo nên những trường đoạn cảm xúc cao trào, căng thẳng, vỡ òa.

Mùa 2 của Sinh Vật Gyeongseong do không còn ở năm 1945 nữa nên không còn không khí lịch sử, nhưng bù lại không gian câu chuyện được mở rộng hơn. Các cảnh hành động xuất hiện nhiều hơn khi lúc này các thí nghiệm về ký sinh trùng Najin đã được nâng cấp hơn, các nhân vật chính lẫn phụ đều có siêu năng lực - dù là chủ động hay bị động.

Mùa 2 Sinh Vật Gyeongseong bổ sung thêm một số nhân vật mới, trong đó nổi bật nhất là Bae Hyun Sung với vai Seung Jo. Theo tiết lộ của phim, Seung Jo chính là đứa trẻ trong bụng Akiko - người tình của một vị tướng trong quân đội Nhật Bản ở mùa 1. Theo cốt truyện của mùa 1, Akiko đã bị nhiễm ký sinh trùng Najin lúc đang mang thai. Do đó, Seung Jo đã tiếp nhận Najin một cách rất tự nhiên khi còn trong bụng mẹ. Sự xuất hiện của Seung Jo là một màu sắc mới cho Sinh Vật Gyeongseong 2 bởi nhân vật này nửa chính - nửa tà, chứa đựng nhiều bí ẩn và bất ngờ.

Mặc dù là nhân vật mới nhưng có thể nói “ngôi sao” của Sinh Vật Gyeongseong 2 là Seung Jo (Bae Hyun Sung) và Phu nhân Maeda (Claudia Kim). Người phụ nữ xinh đẹp nhưng dã tâm của năm 1945 cũng đã chiến thắng được thời gian, xuất hiện ở năm 2024 mang theo nỗi khiếp sợ cũ. Mối quan hệ phức tạp giữa Phu nhân Maeda và Seung Jo cũng là một trong những điểm hấp dẫn nhất nội dung của Sinh Vật Gyeongseong 2, thậm chí còn thu hút hơn cả tuyến truyện của các nhân vật chính.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, nhiều nhận xét chỉ ra rằng chất lượng của mùa 2 Sinh Vật Gyeongseong có phần giảm sút nếu so với mùa 1. Tính chất đặc biệt nhất của nó đã không còn, việc đưa bối cảnh phim về hiện đại khiến phim giờ đây trông giống một phiên bản phim kinh dị hành động như nhiều bộ phim có đề tài tương tự. Mùa 2 có nhiều cảnh hành động hơn nhưng các cảnh này quá phụ thuộc vào CGI và góc máy cắt ghép nên tổng thể chung chưa đủ hấp dẫn.

Sinh Vật Gyeongseong mùa 2 gồm có 7 tập, hiện đã phát sóng độc quyền trên Netflix.