Sở hữu loạt ca khúc "công phá" Top Trending YouTube, Miu Lê vẫn từ chối được gọi là ca sĩ

HHT - Dù là cái tên quen thuộc của V-Biz với nhiều bản hit đình đám, thế nhưng Miu Lê lại từ chối danh xưng ca sĩ vì cảm thấy chưa xứng đáng.

Mới đây, trong một chương trình podcast của MC Thùy Minh, Miu Lê đã có dịp trải lòng nhiều hơn về sự nghiệp lẫn đời tư. Theo đó, khi được hỏi về giai đoạn nặng nề nhất trong sự nghiệp, Miu Lê thừa nhận cô cảm thấy con đường nghệ thuật của mình khá nhẹ nhàng, không có gì là quá nặng nề. Dù vậy, cô nàng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi bị chê bai giọng hát và miệt thị về ngoại hình. Nhưng nữ ca sĩ vẫn cố gắng giữ một tinh thần lạc quan và tiếp thu các ý kiến một cách tích cực.

Dù sở hữu nhiều bản hit đình đám nhưng giọng ca Yêu Một Người Có Lẽ lại từ chối được gọi là ca sĩ. Lý giải cho điều này, Miu Lê bày tỏ: “Tôi vào nghề không có sự chuẩn bị, không được học một ngày nào về diễn xuất, một nốt nhạc cũng không biết. Tôi làm nghề khác với mọi người một chút, bài học của tôi từ thực tiễn nhiều hơn chứ không được đào tạo qua trường lớp."

"Đối với những người có giọng hát live khủng hay trình diễn tốt thì mới xứng đáng được gọi là ca sĩ, còn tôi gọi là Miu Lê là được rồi”, cô nàng chia sẻ.

Không chỉ thẳng thắn thừa nhận bản thân làm nghề bằng bản năng, Miu Lê còn cho rằng cô gặp may mắn trong sự nghiệp. Diễn viên Cô Gái Đến Từ Hôm Qua cho rằng: “Thời điểm tôi mới vào nghề, tôi nghĩ mình hát được, diễn được nhưng so với các bạn trẻ bây giờ, tôi không là cái đinh gì hết. Tôi thấy may mắn vì thời mình vào nghề có ít ca sĩ”. Giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay dí dỏm chia sẻ rằng nếu làm nghề ở thời điểm này, cô nghĩ mình sẽ không nổi tiếng được.

Những chia sẻ vừa qua của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành đề tài bán tán. Nhiều khán giả nhận xét Miu Lê đã có sự trưởng thành trong suy nghĩ và cách ứng xử trước ý kiến tiêu cực. Bởi trong quá khứ, giọng ca 9X từng gây ra nhiều tranh cãi khi đáp trả trực tiếp trên sóng truyền hình trước ý kiến “không đủ trình làm ca sĩ”.