Từng vướng ồn ào bản quyền nhạc, Nam Em giải thích thế nào khi lặp lại hành động này lần nữa?

HHT - Giữa thời điểm các ca sĩ đang rất thận trọng với vấn đề bản quyền âm nhạc, Nam Em lại vô tư hát một ca khúc đang thuộc quyền sở hữu của người khác. Lý do cô đưa ra liệu có thuyết phục?

Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Nam Em ngày càng được chú ý và liên tục tổ chức các đêm nhạc riêng, chương trình nào cũng đông kín khách. Nhưng mới đây, Nam Em đã có hành động gây tranh cãi trong một buổi biểu diễn.

Theo như video này thì khi đã trình diễn hết các ca khúc theo kịch bản ban đầu, Nam Em quyết định hát thêm một bài nằm ngoài dự kiến để an ủi một khán giả có chuyện buồn. Chỉ có điều Nam Em không được thể hiện bài hát này trong một chương trình có bán vé do chưa xin phép tác giả ca khúc, nhưng cô cho biết sẽ chấp nhận việc bị nhạc sĩ than phiền.

Nam Em khẳng định rằng cô là người sống tình cảm, luôn yêu thương các fan của mình, luôn muốn làm fan được vui. Những người không yêu thương Nam Em thì muốn nói gì cô cũng không trách móc. Nam Em còn nhấn mạnh rằng khi mình thật sự chân thành thì vũ trụ sẽ đáp lại.

Dù biết Nam Em có ý tốt, muốn mượn bài hát để động viên người hâm mộ nhưng hành động này của cô vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Thời gian gần đây, chuyện bản quyền ca khúc là chủ đề được quan tâm, những ca sĩ dù vô tình hay cố tình hát những bài thuộc sở hữu của người khác đều bị chỉ trích.

Chưa kể Nam Em đã từng gặp rắc rối vì bản quyền âm nhạc. Cô từng thể hiện ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi mà nhạc sĩ Kai Đinh đã bán độc quyền cho ca sĩ Tóc Tiên, khiến cho Kai Đinh phải bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân. Kai Đinh thắc mắc vì sao một việc đơn giản nhất là xin phép trước nhạc sĩ hay ca sĩ sở hữu ca khúc mà Nam Em cũng không làm được. Rồi Hứa Kim Tuyền cũng kể rằng Nam Em từng tự ý hát một ca khúc nhạc ngoại do anh viết lời Việt mà không hề xin phép hay thông báo.

Sau đó, Nam Em đã lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng cô chưa có ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ để làm việc được chu toàn, mong mọi người cho Nam Em được vừa làm vừa sửa sai. Nam Em cũng nhận lỗi vì sai sót không đáng có. Ấy thế mà Nam Em lại mắc phải lỗi tương tự khiến mọi người cảm thấy khó có thể bỏ qua cho cô lần này.