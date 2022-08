"Soái ca bánh kem" trong sinh nhật Hoa hậu Thùy Tiên: Là đồng hương của Quang Linh Vlog

HHT - Hoa hậu Thùy Tiên đã có một ngày bận rộn họp hành cùng với công ty nước hoa mà cô làm Chủ tịch. Sau đó, các nhân viên công ty đã cùng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho người đẹp. Vẻ đẹp trai của anh chàng bê bánh kem chúc mừng nàng hậu ngay lập tức khiến cư dân mạng phải xin "intư".

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ hình đón sinh nhật tuổi 24. Những bức ảnh của nàng hậu đã thu về hơn 40 ngàn lượt thích chỉ sau 1 tiếng đăng tải và hơn 1 ngàn bình luận chúc mừng Thùy Tiên sang tuổi mới.

Ngay trước sinh nhật, vào ngày 11/8, Hoa hậu Thùy Tiên đã dành toàn bộ thời gian để họp hành, lên chiến lược với công ty nước hoa mà cô làm Chủ tịch. Kết thúc công việc, các nhân viên đã cùng nhau tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Chủ tịch xinh đẹp của mình. Sau khi những hình ảnh của bữa tiệc được tiết lộ, ngoài Hoa hậu Thùy Tiên, chàng trai bê bánh kem sinh nhật cho cô cũng gây "bão" mạng xã hội vì đẹp trai chẳng kém người nổi tiếng.

Sau khi cư dân mạng tích cực truy lùng "in tư", "soái ca bánh kem" đã chính thức lộ diện. Anh chàng tên Khắc Hải, vừa đón tuổi 25 vào đầu tháng 8. Thú vị hơn, theo giới thiệu trên trang cá nhân, Khắc Hải quê ở Nghệ An, cùng quê với Quang Linh Vlog - người đang được dân mạng tích cực "đẩy thuyền" với Hoa hậu Thùy Tiên. Khắc Hải đã tốt nghiệp trường Đại học Giao thông vận tải.

Khắc Hải không thường xuyên đăng ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội nhưng số lượng ảnh ít ỏi được anh chàng chia sẻ trên Facebook cũng đủ "đốn tim" netizen. "Soái ca bánh kem" sở hữu góc nghiêng nam tính, gương mặt góc cạnh. Những phương châm sống được Khắc Hải yêu thích và chia sẻ lên trang cá nhân cũng được netizen đánh giá cao như: "You Only Live One" (tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần trong đời), "Muốn có những thứ chưa từng có - Làm những việc chưa từng làm", "Cuộc sống có khó khăn thì mới đáng sống", "Thái độ luôn quan trọng hơn trình độ"...

Khi chia sẻ ảnh lên trang cá nhân, Khắc Hải còn thường đăng kèm những câu "thả thính" cực ngọt như: "Người vô tình vẽ hoa vẽ lá - Ta vô tình tưởng đó là mùa xuân" hay "Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả - Ta đi qua dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ chất chứa 1 vì sao"...