Sơn Tùng M-TP cùng loạt ngôi sao bị tụt follower trên Instagram, lý do là gì?

HHTO - Không chỉ gây xôn xao bởi việc “dọn trắng” Instagram, tài khoản của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng như của một số ngôi sao nổi tiếng khác ghi nhận mức sụt giảm người theo dõi đáng chú ý chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều tài khoản của người nổi tiếng bị giảm mạnh lượt theo dõi

Theo ghi nhận, nhiều tài khoản Instagram của người nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Selena Gomez hay Sơn Tùng M-TP được cho là đã mất từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu follower chỉ trong vài ngày gần đây. Thậm chí, tài khoản chính thức của Instagram cũng bị giảm mạnh lượng người theo dõi.

Tài khoản Instagram của Sơn Tùng M-TP xóa/khóa hết các bài đăng và tụt khoảng 200K người theo dõi.

Nhiều người dùng Reddit cho biết tài khoản của họ bất ngờ giảm follower dù không có thay đổi bất thường. Một số ý kiến nhận định Instagram đang xóa các tài khoản bị nghi là bot, spam hoặc không còn hoạt động.

Hiện Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về việc Instagram triển khai chiến dịch “quét bot” trên diện rộng. Tuy nhiên, việc nền tảng này định kỳ xóa tài khoản giả và tài khoản vi phạm chính sách vốn không phải điều mới.

Xuất hiện tin đồn Facebook liên kết Instagram cũng dễ bị ảnh hưởng

Song song với làn sóng giảm follower, nhiều bài đăng trên Threads và Facebook còn cảnh báo rằng những tài khoản Facebook liên kết với Instagram có thể bị ảnh hưởng nếu Instagram bị đánh dấu bất thường.

Một số người dùng cho biết họ nhận được cảnh báo xác minh danh tính, đăng xuất tài khoản hoặc bị hạn chế tính năng trên cả Facebook lẫn Instagram sau khi hệ thống rà soát diễn ra.

Xuất hiện hàng loạt bài đăng cảnh báo trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức từ Meta xác nhận việc liên kết Facebook - Instagram sẽ khiến tài khoản Facebook “dễ bị khóa” nếu Instagram gặp sự cố.

Theo giới công nghệ, do hai nền tảng cùng thuộc Meta và sử dụng hệ thống Trung tâm tài khoản (Accounts Center), các vi phạm nghiêm trọng trên một nền tảng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến nền tảng còn lại trong một số trường hợp nhất định. Điều này thường xảy ra với các hành vi như spam hàng loạt, sử dụng công cụ tự động, giả mạo danh tính hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhiều lần.

Người dùng được khuyến cáo kiểm tra bảo mật tài khoản

Trước các thông tin lan truyền, nhiều chuyên gia khuyến cáo người dùng nên rà soát lại bảo mật tài khoản mạng xã hội để tránh bị hệ thống đánh dấu bất thường.

Người dùng được khuyên hạn chế sử dụng công cụ tăng follower, tự động tương tác hoặc các dịch vụ mua bán tài khoản. Ngoài ra, nên bật xác thực hai lớp, cập nhật email và số điện thoại khôi phục để tránh nguy cơ mất quyền truy cập tài khoản.

Hiện Meta vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về làn sóng giảm follower cũng như các tin đồn liên quan đến việc tài khoản Facebook liên kết Instagram dễ bị khóa.