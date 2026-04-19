VNeID chưa hiển thị đủ số điện thoại đã đăng ký: Có thể cần chờ bao nhiêu lâu?

HHTO - Nhiều người thấy VNeID chưa hiển thị đủ số điện thoại đã đăng ký chính chủ. Trong trường hợp này, người dùng có cần thao tác gì thêm không, và có thể cần chờ bao nhiêu lâu để các số điện thoại của mình được cập nhật?

Ứng dụng VNeID đã bắt đầu hiển thị các số điện thoại (trong mục Ví giấy tờ/ Số điện thoại) để người sử dụng xác nhận. Tuy nhiên, nhiều người thấy VNeID chưa hiển thị đủ các số điện thoại của mình, dù các số đó đều đã được đăng ký thuê bao chính chủ. Ví dụ, có người dùng 2 - 3 số điện thoại nhưng trên VNeID chỉ hiển thị một số.

Điều này khiến người dùng lo rằng liệu thông tin của mình bị thiếu hay cần thực hiện thêm thao tác gì để cập nhật, bổ sung số điện thoại không.

VNeID có thể chỉ hiển thị một số điện thoại dù người dùng đã đăng ký thuê bao chính chủ cho 2 - 3 số.

Theo các nhà mạng, việc VNeID chỉ hiển thị một phần trong những số điện thoại mà người dùng đã đăng ký không phải là hiếm.

Bởi vì thông tin về thuê bao di động đã đăng ký đang được các nhà mạng gửi về bộ phận quản lý căn cước của Bộ Công an, từ đó dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và cập nhật. Đây là những bước rất cần thiết để đảm bảo thông tin hiển thị trên ứng dụng là chính xác, tránh sai sót.

Vì có rất nhiều thuê bao di động nên thông tin được cập nhật/ đồng bộ theo từng đợt, từng nhóm. Quá trình này có thể kéo dài khoảng 30 ngày hoặc hơn.

Theo nhân viên tổng đài của các nhà mạng, người dùng không cần lo lắng nếu chưa thấy tất cả các số điện thoại của mình trên VNeID. Nếu người dùng đã đăng ký thuê bao chính chủ với nhà mạng (qua ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch) thì không cần thao tác gì nữa, và thường thì người dùng đã hoặc sẽ nhận được tin nhắn của nhà mạng xác nhận là đã đăng ký.

Thấy số điện thoại nào hiển thị trên VNeID thì người dùng cứ xác nhận là số mình đang dùng hoặc không dùng là được.

Như vậy, nếu thấy VNeID chưa hiển thị đủ số điện thoại đã đăng ký chính chủ, người dùng nên chờ hệ thống hoàn tất cập nhật. Nếu sau khoảng 30 ngày mà vẫn chưa thấy tất cả các số điện thoại của mình được hiển thị trên VNeID, người dùng có thể liên hệ nhà mạng để kiểm tra lại, đảm bảo thuê bao đã được xác thực chính xác.