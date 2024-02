Sơn Tùng M-TP đưa "nàng thơ" Hải Tú trở lại sau 4 năm im ắng?

HHT - Những động thái ẩn ý vừa qua giữa giọng ca "Có Chắc Yêu Là Đây" và Hải Tú đã được lý giải là để quảng bá cho sản phẩm mới.

Sơn Tùng M-TP vừa đăng tải lên trang cá nhân poster của sản phẩm âm nhạc mới mang tên Chúng Ta Của Tương Lai. Ca khúc được dự đoán sẽ là bản nối tiếp câu chuyện Chúng Ta Của Hiện Tại cách đây 4 năm và có sự trở lại của "nàng thơ" Hải Tú.

Trước đó, cả hai cũng đã để lộ hint tái hợp trong sản phẩm mới. Hải Tú đã bất ngờ đăng tải trạng thái ẩn ý giữa đêm: "No one can change the past..." (tạm dịch: Không một ai có thể thay đổi quá khứ...). Kèm với đó là động thái bỏ theo dõi Sơn Tùng M-TP trên Instagram khiến nhiều người hoang mang, cho rằng cặp đôi rạn nứt tình cảm. Giọng ca Making My Way sau đó cũng hồi đáp: "... But someone gotta try..." (tạm dịch: Nhưng có một người sẽ thử...).

Sau khi ra mắt với vai trò nữ chính trong sản phẩm Chúng Ta Của Hiện Tại, Hải Tú nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả nhờ ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt. Tuy nhiên, sau lùm xùm tình cảm liên quan đến Sơn Tùng M-TP và "bạn gái tin đồn" Thiều Bảo Trâm, cô nàng đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật. MV Chúng Ta Của Tương Lai không chỉ là sản phẩm comeback của Sơn Tùng M-TP mà còn là của "gà nhà" Hải Tú sau nhiều năm vắng bóng.