Sơn Tùng M-TP leo Top trending vì "dọn sạch" Instagram, khi nào sẽ ra nhạc?

HHTO - Sơn Tùng M-TP vừa có động thái xóa/ẩn toàn bộ bài viết, đưa danh sách người theo dõi trên Instagram trở về 0 khiến người hâm mộ xôn xao dự đoán nam nghệ sĩ đang "dọn đường" cho một dự án "khủng".

Khuya 4/5, mạng xã hội Threads dậy sóng với hơn 1 triệu bài đăng dành cho từ khóa "Sơn Tùng M-TP dọn dẹp Instagram".

Sau 2 năm kể từ khi ra mắt Đừng Làm Trái Tim Anh Đau (6/2024), khán giả tò mò Sơn Tùng sẽ tạo thêm những cột mốc đáng nhớ nào khi thẳng tay "reset" lại Instagram.

Cụ thể, khoảng từ đầu giờ tối, số lượng bài viết ở tài khoản Instagram có hơn 8,3 triệu người theo dõi của Sơn Tùng có dấu hiệu giảm dần, với những con số được fan cho là "có sắp đặt" như 77, 57, 47, 37, 27, 17, 7 và cuối cùng về 0. Trang cá nhân của Sơn Tùng "sạch trơn" vào đúng 0h ngày 5/5, đồng thời anh cũng gỡ bỏ tiểu sử, xóa người đang theo dõi, xóa ảnh đại diện của tài khoản này.

Mỗi lần sắp ra mắt sản phẩm mới, Sơn Tùng lại khiến fan mất ngủ vì hóa thân thành "đứa trẻ nổi loạn" với ê hề content.

Đặc biệt, người hâm mộ đặt nghi vấn về thời điểm Sơn Tùng M-TP sẽ trở lại đường đua V-Pop rơi vào khoảng tháng 6 năm nay đến trước thềm sinh nhật anh (5/7) thông qua "manh mối" nằm trong các bài đăng cuối cùng.

Trong đó, gồm hình ảnh poster các ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai (8/3/2024), Making My Way (5/5/2023), Đừng Làm Trái Tim Anh Đau (8/6/2024), hay các dự án Sky Tour Movie (diễn ra trong tháng 6/2020), Sky Decade. Sky (fandom của Sơn Tùng) còn đặt "ngôi sao hy vọng" nam nghệ sĩ sẽ "đánh úp" bằng một album đầu tay.

Các "tín hiệu" được fan giải mã, cho rằng có thể chủ nhân hit Nơi Này Có Anh sẽ cùng lúc ra mắt MV mới và các dự án đặc biệt dành cho Sky.

Mặt khác, dù "quậy đục nước" ở Instagram nhưng tài khoản Facebook với 14 triệu người theo dõi của Sơn Tùng vẫn "im hơi lặng tiếng" kể từ bài đăng gần nhất vào đầu tháng 4. Đáng chú ý, trong loạt ảnh được Sơn Tùng "xả" vào dịp Cá tháng Tư với dòng trạng thái "Hôm nay nói thật thì đằng ấy có tin không", fan đã cùng tung hứng "khều" nhạc, "đọc vị" những bước đi truyền thông "tự nhiên nhưng đầy sắp đặt" của thần tượng.

Giữa những khung hình đi biển, nghỉ dưỡng, tập thể hình, Sơn Tùng M-TP khiến fan "đứng ngồi không yên" khi lồng ghép một bức ảnh ngồi suy tư trong phòng thu.

