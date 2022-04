Sơn Tùng M-TP và những lần "thả thính" gây ồn ào: Hết để avatar đen đến bắt fan giải đề

HHT - Mới đây, Sơn Tùng M-TP thông báo sẽ comeback với ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Thời gian qua, anh và ê-kíp đã có loạt động thái "nhá hàng" có 1-0-2 khiến dân tình hoang mang "không hề nhẹ".

Vừa qua, trên Instagram cá nhân, Sơn Tùng đã đăng tải poster có dòng chữ: "There's no one at all". Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ, đây chính là "ngọn núi" mà anh phải chinh phục bởi trong lần comeback này, Sơn Tùng sẽ ra mắt ca khúc Tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Thế là sau thời gian dài làm dân tình "dở khóc dở cười" với loạt động thái "lạ lắm à nghen", Sơn Tùng đã khiến các fan yên lòng với thông báo trở lại đường đua V-Pop.

Cách đó ít lâu, giọng ca Muộn Rồi Mà Sao Còn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đồng loạt thay ảnh đại diện của fanpage, trang cá nhân đến page công ty sang màu đen. Hơn thế nữa, Sơn Tùng cũng bỏ theo dõi mọi người trên Instagram. Trước động thái này của Chủ tịch M-TP Entertainment, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã hiểu lầm và để lại bình luận: "Xin chia buồn cùng em và gia quyến".

Chưa dừng lại ở đó, Sơn Tùng còn đăng tải một đoạn tiếng Anh và đính kèm dòng trạng thái: "Giải tiếp đi". Theo đó, đáp án điền vào ô trống của đoạn văn trên khi ghép lại sẽ tạo thành một câu "There's no one at all" (tạm dịch: Không có một ai cả). Ngay sau đó, "nước cờ" này của nam ca sĩ vướng phải luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cụ thể, cùng thời điểm đó, Thiều Bảo Trâm đang "nhá hàng" ca khúc mới có tên Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Chính vì thế, không ít cư dân mạng cho rằng, đây là "lời hồi đáp" đầy ẩn ý của nam ca sĩ dành cho bạn gái cũ. Tuy nhiên, một số khác lại khẳng định, động thái này có chăng là thông báo cho sự trở lại của Sơn Tùng và không liên quan đến ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm.

Trước đó, vào năm 2020, Sơn Tùng cũng từng tạo trend ảnh "chế" với động thái "nhá hàng" cho ca khúc Có Chắc Yêu Là Đây. Theo đó, nam ca sĩ đã đăng tải bức hình đầu tiên là chữ "đây" trên nền đầy hoa hồng và tiếp theo là chữ "là" với phong cách tương tự. Nội dung này nhanh chóng tạo nên cơn "sốt" và sự sáng tạo "đỉnh của chóp" của cộng đồng mạng đã vô tình giúp cho việc quảng bá ca khúc được rầm rộ hơn.

Có thể thấy, Chủ tịch M-TP Entertainment và ê-kíp của mình luôn biết cách thu hút sự chú ý của công chúng trong mỗi lần ra mắt sản phẩm mới. Những động thái "nửa úp nửa mở" của nam ca sĩ thường khiến netizen phải "đứng ngồi không yên". Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nhờ cách quảng bá độc đáo này mà những ca khúc của Sơn Tùng tiếp cận với khán giả nhanh chóng và nhận về lượt tương tác "khủng".