Thỏ Ơi!! tung trailer chính thức: Pháo và Văn Mai Hương diễn ổn đến bất ngờ

HHTO - Khán giả từng không kỳ vọng nhiều vào vai diễn đầu tay của Pháo và Văn Mai Hương, nhưng hai nữ ca sĩ lại cho thấy diễn xuất rất ổn, thậm chí khiến netizen bất ngờ khi xem trailer chính thức.

Trailer mở đầu với cảnh Hải Lan (Văn Mai Hương) livestream và giới thiệu em gái ruột của mình là Hải Linh (LyLy) - một MC nổi tiếng với talkshow Chị Bờ Vai. Câu nhận xét của khán giả “Chị em mà chả giống nhau” cất lên ngay sau đó phần nào hé lộ tính cách khác biệt của cặp chị em này.

Hải Lan đốp chát, Hải Linh dịu dàng, nhưng liệu những tính cách này có phải là bảo chứng cho hôn nhân, khi trailer dần hé lộ hai chị em đều có những nghi ngờ với chồng mình là Thế Phong (Vĩnh Đam) và Ngọc Sơn (Quốc Anh). Rồi Nhật Hạ (Pháo) cùng Trần Kim (Trấn Thành) có mối liên hệ gì với hai cặp vợ chồng này?

Văn Mai Hương và Lyly vào vai hai chị em

Xuyên suốt trailer của “Thỏ Ơi!!” là bầu không khí căng thẳng và bí ẩn. Nhật Hạ và lời thú nhận: “Em đang quen một người có gia đình” lại càng như thả một quả bom vào những rối ren chồng chất. Người Nhật Hạ đang nhắm đến là ai? Là anh chàng thô kệch Ngọc Sơn đã quá chán ngán cô vợ hay chửi bới của mình, hay là chàng tổng tài lịch lãm Thế Phong? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.

Nhật Hạ đang nhắc đến ai khi thú nhận?

Trailer cũng mang lại những ấn tượng đầu tiên về dàn diễn viên trẻ, nhiều người lần đầu đóng phim nhưng đã được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng chọn mặt gửi vàng. Vẻ ngoài ngọt ngào của LyLy tương đồng với hình tượng của nữ MC Hải Linh thành công, có tất cả trong tay cả sự nghiệp lẫn hôn nhân hạnh phúc. Văn Mai Hương trở thành Hải Lan “chửi chồng như hát hay”, đây cũng là điểm nổi bật thu hút sự chú ý của khán giả vì cách nhả thoại tự nhiên, đời thường mà vẫn rõ chữ trong lần đầu đóng phim.

Văn Mai Hương gây bất ngờ về diễn xuất

Quốc Anh không còn là mỹ nam bóng bẩy mà trở thành anh chồng bạc nhược Ngọc Sơn. Vai trò người chồng hoàn hảo trong phim được giao cho Vĩnh Đam, nhưng trên đời liệu có ai tròn trịa không tì vết? Và ẩn số lớn nhất nằm ở Nhật Hạ của rapper Pháo. Khó mà nhận ra nữ rapper/ca sỹ với cá tính mạnh mẽ trong hình ảnh Nhật Hạ khóc lóc chặn đầu xe, ám ảnh và đeo bám người khác.