Tóc Tiên - MaiQuinn được "đẩy thuyền", mang Rock Thiệp Hồng khuấy đảo cõi mạng

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Màn trình diễn Rock Thiệp Hồng bùng nổ trên mạng xã hội với phân đoạn Tóc Tiên - MaiQuinn phối hợp ăn ý và gây sốt.

Sau màn trình diễn bùng nổ tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Rock Thiệp Hồng trở thành ca khúc gây sốt mạng xã hội vào dịp đầu năm nay. Màn kết hợp giữa Tóc Tiên và dàn Em xinh gồm MaiQuinn, Yeolan, Muộii và Đào Tử A1J đạt Top 1 thịnh hành trên YouTube, đồng thời trở thành trào lưu cover trên TikTok. Đặc biệt, khoảnh khắc riêng của Tóc Tiên và MaiQuinn gây chú ý hơn cả.

625842846-17926166385210593-5820.jpg

Trên mạng xã hội, phần diễn trích đoạn Thiệp Hồng Sai Tên của Tóc Tiên và MaiQuinn được không ít cư dân mạng yêu thích. Nhiều người ấn tượng và đã diễn lại cảnh Tóc Tiên hát, còn MaiQuinn đánh trống nồng nhiệt đến mức đầu bù tóc rối đằng sau. Ngoài ra trên Threads hay Facebook, những ảnh chế của cả hai trong giây phút "xuất thần" này cũng nhận về lượt tương tác khủng.

Tổng hợp "đu trend" Rock Thiệp Hồng, trích đoạn Tóc Tiên và MaiQuinn. Nguồn tổng hợp bởi @beluacuatoctien
Phiên bản Rock Thiệp Hồng bằng trang giấy độc đáo. Nguồn: @buihao131989
img-4410.jpg
MaiQuinn và Tóc Tiên tạo nên trào lưu "Chị đẹp - Em xinh" thú vị.

Trước đó vào năm 2017, MaiQuinn và Tóc Tiên từng có "duyên phận" gặp nhau thông qua chương trình Giọng Hát Việt mùa 4. Tại đây, thí sinh Nguyễn Hiền Mai (tức MaiQuinn) đã xuất sắc giành được 4 chọn, trong đó có cả HLV Tóc Tiên. Tuy nhiên sau cùng, cả hai bỏ lỡ nhau khi MaiQuinn chọn về đội của Noo Phước Thịnh. Nữ ca sĩ vượt qua các vòng thi với thành tích ấn tượng và giành giải Á quân 2 chung cuộc, là thí sinh nữ có thành tích cao nhất cuộc thi năm đó.

hq720.jpg
hienho-1.jpg
MaiQuinn suýt về đội Tóc Tiên trong Giọng Hát Việt năm 2017.

Giờ đây sau gần 1 thập kỷ, MaiQuinn có cơ hội đứng chung sân khấu với đàn chị Tóc Tiên để trình diễn Rock Thiệp Hồng. Hai nữ ca sĩ còn gây sốt bởi những tương tác hậu trường, được không ít khán giả "đẩy thuyền" với những tên gọi như: 8998 (năm sinh của hai nữ ca sĩ), Một Cọng Tóc Mai (kết hợp giữa tên bài hát của Tóc Tiên và tên thật của MaiQuinn)... Từ đây, nhiều khán giả còn hy vọng sớm có một concert đặc biệt dành cho dàn Chị đẹp và Em xinh sau màn trình diễn ăn ý trên.

624568252-17888517765433667-2600.jpg
624094554-17872529895517474-2872.jpg
Tóc Tiên và MaiQuinn có những tương tác thú vị.
coverfb.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#Rock Thiệp Hồng #Làn Sóng Xanh #Làn Sóng Xanh 2025 #Tóc Tiên #MaiQuinn #Một Cọng Tóc Mai

