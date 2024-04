Song Ha Yoon thừa nhận chuyển trường vì bạo lực học đường, bạn học cũ lên tiếng

HHT - Phản hồi bất ngờ của Song Ha Yoon về lùm xùm bạo lực học đường khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng. Nữ diễn viên thừa nhận bị kỷ luật chuyển trường bởi một vụ bạo lực học đường, tuy nhiên sự việc đó không liên quan đến cáo buộc "vuốt mặt" bạn học 90 phút như bản tin của đài JTBC.

Chủ đề đang được quan tâm nhất hiện tại của K-Biz chính là những cáo buộc về quá khứ "đầu gấu", bạo lực học đường nhắm vào diễn viên Song Ha Yoon. Nữ diễn viên bị tố đã có những hành động bạo lực thể xác đến hậu bối cùng trường, đỉnh điểm là tát nạn nhân liên tục trong 90 phút. Phía công ty Song Ha Yoon đã nhanh chóng phủ nhận lời tố cáo vào đêm 1/4, cho biết cô không quen người tự xưng là nạn nhân trong sự việc trên.

Tuy nhiên, chia sẻ với tờ My Daily vào ngày 2/4, King Kong by Starship - công ty quản lý Song Ha Yoon đã thừa nhận cô từng phải chuyển trường, cụ thể là bị buộc thôi học tại trường trung học Banpo do liên quan đến một vụ bạo lực học đường, tuy nhiên công ty vẫn giữ nguyên lập trường phủ nhận Song Ha Yoon là "chị đại" trong câu chuyện tát bạn học 90 phút mà đài JTBC đưa tin vào tối 1/4.

King Kong by Starship cho biết Song Ha Yoon "chưa từng quen biết và gặp người tố cáo cô", cũng như đang "thu thập các bằng chứng phỉ báng danh dự trên các diễn đàn mạng xã hội". Chốt hạ vấn đề, công ty xác nhận sẽ làm rõ tất cả câu chuyện bằng một thông cáo chính thức vào thời điểm thích hợp.

Mặc dù đã có tuyên bố chính thức từ công ty chủ quản, cư dân mạng vẫn tìm được những thông tin cùng những giả thiết gây sốc hơn về đời sống học đường của nữ diễn viên họ Song. Cụ thể, netizen phát hiện Song Ha Yoon đã học đến 3 trường cấp Ba bao gồm trường Jungwon, Banpo và Apgujeong, cho thấy cô dường như đã bị đuổi học đến 2 lần vì liên quan đến các vụ bắt nạt học đường.

"Tôi là bạn học tại trường cấp 3 Banpo của cô ấy. Tôi là bạn cùng lớp của cô ấy vào năm cuối. Tôi không chắc chắn về những lời cáo buộc vì nó xảy ra trước khi cô ấy chuyển đến trường chúng tôi. Nhưng tôi có thể xác nhận rằng cô ấy đã bị trục xuất hai lần và một lần khỏi Banpo."

"Bạn thân nhất của tôi cũng bị Song Ha Yoon bắt nạt theo cách tương tự. Tôi biết rằng bản chất khủng khiếp của cô ấy sẽ lộ ra ánh sáng… Bạn không thể dùng tay che trời được, Song Ha Yoon. Tôi ớn lạnh khi bạn hành động như thể bạn là một người tốt trên truyền hình."

"Tôi là bạn học tại Banpo của cô ấy, và tôi nhớ cô ta đi chơi với một băng nhóm, nhưng họ bị tách ra và được gửi đến các trường khác nhau. Tôi chắc rằng các bạn cùng trường của chúng tôi còn nhớ vụ việc này, vì hiếm khi có trường hợp nữ sinh bị đuổi khỏi trường vì hành hung."

"Tôi học cùng trường với cô ấy (tôi sợ nên sẽ không nói thêm) nhưng tôi đã hy vọng cô ấy đã thay đổi sau khi xem cô ấy trên Knowing Brother sau từng ấy năm..."

Song Ha Yoon đang là cái tên nhận được cảm tình của công chúng sau vai diễn trà xanh "để đời" trong Marry My Husband. Tuy nhiên phần lớn khán giả đều đánh giá sau scandal lần này, Song Ha Yoon khó lòng "lấy lại hào quang" sau những lời cáo buộc và thừa nhận về quá khứ học đường đen tối.