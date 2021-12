Song Hye Kyo bị chê diễn xuất một màu, Knet liền bóc mẽ: "Đây có phải lần đầu tiên đâu!"

HHT - Khán giả không ngừng phê bình diễn xuất gây thất vọng của Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up" - bộ phim đánh dấu sự trở lại sau hai năm nữ diễn viên vắng bóng màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng chỉ ra đây không phải lần đầu Song Hye Kyo bị chê diễn xuất một màu, thiếu cảm xúc.

Song Hye Kyo là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi. Vì thế, mỗi sự kiện có liên quan đến cô đều được công chúng quan tâm và thảo luận. Sau ly hôn, Song Hye Kyo gần như im lặng suốt thời gian dài, không có dự án phim ảnh nào, cũng như không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Vì vậy khi Now, We Are Breaking Up lên sóng, hơn bao giờ hết, khán giả vô cùng trông đợi sự trở lại của Song Hye Kyo.

Thế nhưng, sau khi Now, We Are Breaking Up phát sóng, những ai càng trông đợi vào màn diễn xuất bùng nổ của Song Hye Kyo thì càng nhận về thật nhiều thất vọng. Không chỉ cách phát âm tiếng nước ngoài dở tệ, diễn xuất của nữ diễn viên sau bao năm cũng không thể tiến bộ hơn được. Dù là nữ chính, nhưng diễn xuất Song Hye Kyo trong vai Ha Young Eun còn lép vế hơn cả vai phụ Hwang Chi Sook do Choi Hee Seo đảm nhận.

Nhiều người hâm mộ của Song Hye Kyo đã bất bình thay cho nữ diễn viên. Thậm chí, người hâm mộ còn phản ứng rất mạnh mẽ, đòi quyền lợi cho Song Hye Kyo. Họ cho rằng công ty quản lý không bảo vệ hình ảnh của cô trước những bình luận chê bai, chỉ trích xuất phát từ cộng đồng mạng.

Đứng trước những lời lẽ bảo vệ thần tượng của người hâm mộ Song Hye Kyo. Nhiều khán giả đã đưa ra những so sánh cụ thể, chỉ để chứng tỏ rằng Song Hye Kyo vốn không hề tiến bộ sau ngần ấy năm bước chân vào con đường nghệ thuật.

Vào năm 2016, khi Hậu Duệ Mặt Trời lên sóng và bùng nổ khắp khu vực châu Á. Lúc ấy, Song Hye Kyo đã bị khán giả phê bình việc phát âm tiếng nước ngoài quá vụng về của mình. Nhiều khán giả vô cùng ngạc nhiên trước trình độ tiếng Anh quá tệ của nữ diễn viên.

Sau 5 năm, một lần nữa ở Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo tiếp tục khiến khán giả bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ không cải thiện là bao. Cô không chỉ nhấn mạnh sai trọng âm, còn phát âm lệch đi khiến người nghe không hiểu được thoại của nhân vật.

Khả năng diễn xuất của Song Hye Kyo cũng vậy. Từ sau khi Encounter ra mắt vào năm 2018, Song Hye Kyo càng nhận nhiều lời chê bai từ diễn xuất tới thần thái khi hóa thân vào vai diễn của mình. Điều này khiến nhân vật Cha Soo Hyun của Song Hye Kyo trong Encounter vừa nhạt nhòa, vừa quá già dặn so với nhân vật Kim Jin Hyuk của Park Bo Geum. Nhưng quan trọng hơn, màn tương tác nhạt nhẽo của Song Hye Kyo và Park Bo Geum mới là nguyên do khiến khán giả quay lưng với Encounter.

Và đến với Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo giờ đã ở ngưỡng tứ tuần. Phần phục trang sang trọng, thời thượng của một nhà thiết kế vẫn không giúp nữ diễn viên che đi dấu vết của thời gian. Song Hye Kyo khó lòng có được lối diễn sinh động, trẻ trung của độ tuổi 20 hay 30 nữa. Ngược lại, diễn xuất đơ cứng càng làm nữ diễn viên như thể đang phản ứng chậm nhịp so với nhịp diễn của bạn diễn với mình.

Cứ nhìn vào rating của Now, We Are Breaking Up sẽ thấy rất rõ, rating của bộ phim sau từng tập nếu không là giậm chân tại chỗ thì cũng giảm dần còn khoảng 7%. Chỉ có hai tập đầu là đáng chú ý khi rating lên được 8%, nhờ khán giả còn đầy hứng thú, tò mò với bộ phim. Nhưng về sau, khán giả càng hết hứng thú và trở nên ngán ngẩm.

Trong khi các đối thủ cùng khung giờ như Cổ Tay Áo Màu Đỏ (The Red Sleeve) lại có màn bứt phá lên đến 9,4% và được dự đoán sẽ bỏ xa Now, We Are Breaking Up trong tương lai.

Hiện Now, We Are Breaking Up được phát đến tập 6, những tập tiếp theo lên sóng vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần trên những trang mạng trực tuyến.