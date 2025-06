Sorry My Honey: Cầm viết thay bố Duy Mạnh và mẹ những điều cả hai chưa nói

HHT - Không phải một bản tình ca tuổi trẻ, “Sorry My Honey” là ca khúc được Cầm viết từ lời kể của bố, từ cảm xúc của mẹ, như một cách để lắng nghe, thấu hiểu và ghi lại nỗi lòng của hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Cầm vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Sorry My Honey. Đây là ca khúc do nữ ca sĩ tự sáng tác sau một cuộc trò chuyện riêng giữa cô và bố mình là ca sĩ Duy Mạnh vào cuối năm 2022.

Sorry My Honey được viết nên từ những lời tâm sự ấy. Ca khúc như một bức tâm thư, chất chứa nỗi lòng của cả bố và mẹ qua góc nhìn của cô con gái. Ở Sorry My Honey, Cầm kể về tình yêu, sự bao dung và ấm áp nhưng cũng đầy mạnh mẽ của một người vợ, người mẹ. Ca khúc cũng khắc họa hình ảnh người chồng, người cha dám thay đổi và từng bước quay trở về bên gia đình.

Kể từ khi công bố poster cho ca khúc, giọng ca Có Đâu Ai Ngờ gây bất ngờ với tạo hình trưởng thành từ ánh mắt đến biểu cảm, khác với phong cách tươi sáng, dễ thương vốn gắn liền với tên tuổi cô. Nhiều khán giả còn nhận xét nữ ca sĩ giống mẹ “như đúc” và càng thêm xúc động khi biết đây là ca khúc được viết từ chính câu chuyện của bố mẹ mình.

Sorry My Honey là món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ dành tặng cho mẹ cũng như những khán giả đã yêu thương và chờ đợi cô trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, đây chưa phải là sản phẩm comeback của Cầm. Nữ ca sĩ Gen Z vẫn đang có những ấp ủ riêng và sẽ ra mắt công chúng trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh những phản hồi tích cực về Sorry My Honey, Cầm vừa đón nhận thêm tin vui khi chính thức trở thành nghệ sĩ Gen Z Việt Nam đầu tiên giữ vai trò Đại sứ Toàn cầu trong chiến dịch EQUAL của Spotify. Đây được xem là bước phát triển mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, mở ra nhiều cơ hội để cô tiếp tục hoạt động và ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc trong nước và quốc tế.