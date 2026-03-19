Sri Lanka chính thức công bố người lao động nghỉ 3 ngày/tuần để tiết kiệm xăng

HHTO - Do nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng bới tình hình Trung Đông, Sri Lanka đã chính thức áp dụng tuần làm việc 4 ngày, tức là ngoài 2 ngày nghỉ cuối tuần thì thứ Tư hằng tuần cũng là ngày nghỉ.

Sri Lanka vừa công bố chính thức áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần, trong đó thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Tư là ngày nghỉ, mà theo các thông tin hiện tại là lương của người lao động vẫn được giữ nguyên.

Phương thức làm việc mới này không phải nhằm giúp giảm áp lực công việc, mà vì tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, và Chính phủ Sri Lanka cắt giảm ngày làm việc như một cách tiết kiệm nhiên liệu, theo các trang Fortune và NDTV.

Tất cả các cơ quan nhà nước, các trường học và đại học ở Sri Lanka đều chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần, bắt đầu từ 18/3. Tất nhiên, các dịch vụ thiết yếu như bệnh viện thì vẫn mở cửa, nhưng người lao động trong các ngành nghề khác được yêu cầu ở nhà, làm việc trực tuyến nếu có thể và sử dụng càng ít xăng, dầu, gas càng tốt. Ngay cả khu vực tư nhân cũng được khuyến khích tuân theo chỉ thị này.

Các nhà chức trách cũng thúc giục các công ty tư nhân sắp xếp cho nhân viên làm việc tại nhà bất kỳ khi nào có thể để giảm việc đi lại trên đường và sử dụng nhiên liệu.

Người dân ở thành phố Colombo (Sri Lanka) đi mua xăng. Ảnh: Thilina Kaluthotage/ Reuters.

Quy định mới như trên được đưa ra sau khi Sri Lanka đã áp dụng hệ thống phân phối nhiên liệu hằng tuần theo mã QR, bao gồm 15 lít cho ô tô và 5 lít cho xe máy, nhằm đảm bảo phân phối công bằng và ngăn chặn tình trạng tích trữ xăng dầu, theo hãng tin Anadolu.

Ngoài Sri Lanka, một số nước châu Á khác cũng đã có những biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. Chẳng hạn, Philippines đã tạm thời áp dụng tuần làm việc 4 ngày từ 9/3/2026 đối với một số cơ quan nhà nước, và khuyến khích người lao động nói chung làm việc tại nhà nếu có thể để giảm tiêu thụ xăng dầu, theo trang Inquirer. Còn ở Thái Lan, Chính phủ khuyến khích nhân viên văn phòng mặc áo ngắn tay thay vì mặc vest để giảm bật điều hòa, và đi thang bộ thay vì thang máy, theo Yahoo.