Chính thức xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

HHTO - Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 đã hoàn tất các bước quan trọng, tiến tới lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất để vinh danh trong dịp Tháng Thanh niên.

Hoàn tất bình chọn, chờ công bố kết quả cuối cùng

Theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quá trình bình chọn trực tuyến cho các đề cử Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025 đã chính thức khép lại từ 23h59' ngày 16/3, sau thời gian diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Kết quả bình chọn từ công chúng hiện đã được tổng hợp, trở thành một trong những cơ sở quan trọng để Hội đồng xét chọn tiến hành họp phiên cuối cùng. Trên cơ sở đó, danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cùng các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng sẽ được quyết định.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì cuộc họp hội đồng giải thưởng. (Ảnh: Xuân Tùng)

Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc đánh giá không chỉ dựa trên số lượng bình chọn mà còn xem xét toàn diện thành tích, tầm ảnh hưởng xã hội cũng như tính lan tỏa của từng cá nhân trong năm 2025.

Quy trình chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan

Giải thưởng năm nay tiếp tục được triển khai theo quy trình nhiều vòng, từ tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển, bình chọn trực tuyến đến họp Hội đồng xét chọn.

Các ứng viên đều là những cá nhân dưới 35 tuổi, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh, thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Quá trình xét chọn được đánh giá cao về tính minh bạch và nghiêm túc, nhằm đảm bảo tôn vinh đúng những gương mặt tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, nêu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: Xuân Tùng)

Lan tỏa tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là một trong những phần thưởng cao quý dành cho thanh niên Việt Nam, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật của giới trẻ.

Không chỉ là sự ghi nhận thành tích, giải thưởng còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng thanh niên.

Dự kiến, lễ tuyên dương các gương mặt tiêu biểu sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, tiếp nối truyền thống vinh danh những cá nhân xuất sắc qua các thời kỳ.