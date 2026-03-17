YouTuber Khoai Lang Thang, FAHOKA, Kẻ Du Mục được yêu thích vì những lý do "khó đỡ"

HHTO - Những YouTuber làm về nội dung du lịch như Khoai Lang Thang, FAHOKA, Kẻ Du Mục, Lại Ngứa Chân... dù mỗi người xây dựng hình ảnh theo một kiểu nhưng điểm chung là đều rất "được lòng" giới trẻ bởi nhiều lý do... "khó đỡ".

Mới đây, chủ đề về "rì-viu" về các YouTuber du lịch/Travel Blogger được chia sẻ trên Threads thu hút hơn 168K lượt quan tâm, cùng hàng trăm bình luận. Chủ nhân bài viết cho biết người xếp hạng 1 trong những travel vlogger mà bạn tin tưởng là Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương), với lời miêu tả đầy gần gũi: "Bữa cơm của mọi nhà". Ngoài ra, bạn cũng ấn tượng với những nội dung của kênh YouTube FAHOKA (Xê Dịch Khắp Thế Gian). Với Fahoka (tên thật Phạm Hoàng Khải), bạn nhận xét anh là "kiểu trai thẳng ruột để ngoài da, thích gì thoại đó, nhiều lúc phô nhưng lại thấy có duyên".

Bạn còn hóm hỉnh đưa ví dụ về phản ứng của Khoai Lang Thang và Fahoka khi cùng đối diện với một món ăn không ngon: "Khoai Lang Thang: Khoai nghĩ là món này không hợp khẩu vị Khoai lắm, mọi người có thể cân nhắc nha còn Fahoka: Chời ơi đồ gì mà khó ăn, dở gần chớt!".

Nhiều bạn chia sẻ về "idol" trong giới YouTuber.

Những chia sẻ thú vị này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều đồng kênh - cùng có thói quen và sở thích xem những thước phim đi du lịch và chia sẻ trải nghiệm của các YouTuber. Bên dưới bài đăng, netizen cùng hào hứng giới thiệu thêm những kênh đáng xem dành cho các tín đồ thích "vi vu đây đó".

Lại Ngứa Chân - Lại Văn Ngứa, là một người Việt đang trên đường tìm cách chinh phục tất cả các quốc gia trên thế giới. "Đặc điểm nhận dạng là nhạc intro thập niên 90, phong cách dựng clip như kiểu xài bản free (miễn phí) Proshow Gold những năm 2010. Anh này đã đi hết tất cả các nước trên thế giới. Tui nghĩ anh này là người duy nhất có thể "trả treo lại" những bình luận như "anh đã tới đó chưa mà nói", tại ảnh đi hết thiệt mà" - một bạn trẻ khái quát.

Kẻ Du Mục - Phan Quốc, người đang trên hành trình vòng quanh thế giới, đặt mục tiêu đến 200 quốc gia và hiện tại đã đi được 60 nước. Những bình luận dành cho nội dung du lịch của Kẻ Du Mục được nhiều người xem cùng đồng tình: "Mấy vlog đi Mông Cổ đẹp, khám phá rừng Amazon hấp dẫn", "Đi rừng rú rồi săn bắt hái luợng tè le mà cũng chân thật"...

Leo Singto là kênh YouTube được thành lập từ cuối năm 2021, chia sẻ hành trình du lịch tự túc, khám phá văn hoá và ẩm thực ở khắp nơi trên thế giới. Dù hiện tại chỉ có khoảng 40K người theo dõi kênh nhưng Leo Singto rất "được lòng" người xem, anh nhận nhiều lời khen vì cách truyền tải thông tin như đang "cầm tay chỉ việc":

- Ai sắp đi du lịch coi Leo Singto nha. Bạn này rì-viu hướng dẫn du lịch tự túc rất hay, logic và dễ hiểu. Mình từng đi Taiwan và Thái bằng hướng dẫn của bạn. Bạn hướng dẫn đi Alishan dễ hiểu và chi tiết tới mức mình đi lần đầu mà như đi lần 2 luôn.

- Tui cũng đi Thái nhờ xem hết series hướng dẫn của anh Leo. Anh Khoai thì xem vlog kiểu "điện ảnh" chứ đi thực tế sợ khó theo dõi còn anh Leo Singto thì giống như hướng dẫn viên du lịch luôn, siêu chi tiết.

- Trời ơi, nhờ anh Leo mà tui lên được nhiều kế hoạch tự túc siêu chi tiết, từ Thái, Đài, Trung Quốc và sắp tới là Nhật. Anh giới thiệu siêu có tâm và kỹ càng. Nhất là cách di chuyển.

Yêu Máy Bay - kênh YouTuber của Travip (Trần Việt Phương) - chuyên chia sẻ các nội dung về hàng không và du lịch. Lập kênh từ năm 2017, Yêu Máy Bay sở hữu tệp người xem đa dạng, được "fan cứng" có thâm niên lẫn non-fan đánh giá "5 sao" với các lý do:

- Anh kiểu lowkey nhưng kiến thức về du lịch rất bài bản, xem để có thể tham khảo cho những chuyến du lịch của gia đình cũng hay.

- Xem anh Travip sẽ tìm được toàn là quán địa phương vừa ngon mà giá cũng hợp lý.

- Cách dẫn dắt của bác Travip rất bài bản, truyền thống mà siêu cuốn. Giọng nói từ tốn, không chê được. Vài năm trước xem bác để biết cách đi máy bay lần đầu như thế nào.

- Mình cũng thích coi chú Travip nhưng không thích cách chèn nhạc video, giá mà chú chèn hay hơn xíu chắc kênh chú sẽ nhiều người biết đến hơn.