“Strong Girl Nam Soon” mở màn thắng lợi, rating vượt mặt “chị gái” Do Bong Soon

HHT - “Strong Girl Nam Soon” là phần phim ngoại truyện của “Strong Woman Do Bong Soon” ăn khách do Park Bo Young và Park Hyung Sik diễn chính. Bộ phim đã có khởi đầu thuận lợi khi rating mở màn vượt mặt “chị gái”.

Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon) là phần phim ngoại truyện của Strong Woman Do Bong Soon rất ăn khách phát sóng vào năm 2017. Bộ đôi Park Bo Young và Park Hyung Sik không tiếp tục đóng chính, thay vào đó phần ngoại truyện được đảm nhận bởi Lee Yoo Mi, Kim Jung Eun, Ong Seong Wu và Byeon Woo Seok.

Nhân vật chính của Strong Girl Nam Soon là Nam Soon (Lee Yoo Mi), bị lạc ở Mông Cổ khi còn nhỏ, khi trưởng thành cô quay về Hàn Quốc tìm bố mẹ ruột. Hai tập đầu đã hé lộ để tìm con gái, bà Hwang Geum Joo (Kim Jung Eun) ở Hàn cũng đã không tiếc công sức và tiền của tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một cô con gái giả mạo. Nay Nam Soon đã đến Hàn Quốc, nhưng chưa rõ khi nào hai mẹ con mới có thể tìm thấy nhau.

Khi đến Hàn Quốc, Nam Soon chẳng may bị lừa mất hết tiền bạc và giấy tờ, phải dựng lều ở tạm ngay công viên cạnh sông Hàn ở tạm. Cô được chàng cảnh sát Gang Hee Sik (Ong Seong Wu) giúp đỡ, anh hứa sẽ giúp cô tìm lại giấy tờ và cha mẹ ruột. Song song đó, anh cũng đang lần tìm truy bắt một nhóm tội phạm buôn bán ma túy, chúng đang chế tạo ra một loại ma túy tổng hợp mới vô cùng nguy hiểm.

Khán giả ngay lập tức quen thuộc với Strong Girl Nam Soon bởi bộ phim tiếp tục khai thác chuyện những cô gái của một dòng tộc kỳ lạ, khi vừa ra đời đã được cho “món quà” là sức mạnh vô địch. Nam Soon khỏe hệt “chị gái” Do Bong Soon của năm 2017, thậm chí cô còn có tốc độ và sức bật siêu đỉnh. Bộ phim cũng được kể chuyện với phong cách hài hước, có phần hơi “ố dề” nhưng có chủ đích và trở thành đặc trưng riêng.

Vì là phần phim ngoại truyện của Strong Woman Do Bong Soon nên Strong Girl Nam Soon không tránh khỏi việc bị đem lên bàn cân so sánh. Vẫn có những ý kiến trái chiều như việc nội dung phim quá “ảo”, cặp đôi chính Lee Yoo Mi - Ong Seong Wu không thu hút bằng Park Bo Young - Park Hyung Sik… nhưng nhìn chung bộ phim được khen nhiều hơn là chê bai.

Thậm chí, nhiều ý kiến còn chỉ ra rằng cả hai bộ phim đều khai thác yếu tố giả tưởng, vì thế nội dung “ảo” mới là bình thường. Thêm nữa, Strong Girl Nam Soon mới chỉ chiếu hai tập đầu, cặp đôi chính chỉ vừa mới gặp, không thể đong đếm chemistry với một cặp đôi phim đã chiếu xong được.

Thực tế, mở màn của Strong Girl Nam Soon đã cho thấy bộ phim có thể nối tiếp thành công của Strong Woman Do Bong Soon, nhưng vẫn có chất riêng và không là “cái bóng” của “chị gái”. Rating tập đầu của Strong Girl Nam Soon là 4,3%, vượt qua rating tập đầu của Strong Woman Do Bong Soon là 3,8%.

Ngoài nội dung mới mẻ và vui nhộn, dàn diễn viên của Strong Girl Nam Soon cũng được khen ngợi. Nữ diễn viên chính Lee Yoo Mi cho thấy sự biến hóa của mình khi cô diễn các vai hoàn toàn khác biệt. Không còn vẻ u ám bí ẩn trong Squid Game, Lee Yoo Mi vào vai Nam Soon tươi sáng, ngây thơ, thỉnh thoảng “vô tri” nhưng rất đáng yêu.

Nam diễn viên chính Ong Seong Wu đáng tin cậy trong vai một cảnh sát, nhưng đồng thời diễn hài cũng rất duyên dáng. Bất ngờ nhất là Byeon Woo Seok khi từ bỏ hình ảnh chàng trai tốt trong Cô Gái Thế Kỷ 20 để hóa thân thành một kẻ phản diện nguy hiểm.

Một số bình luận của người xem:

“Nghe có vẻ lạ nhưng vì rất thích Strong Woman Do Bong Soon nên tôi sẽ không xem thử bộ phim này đâu.”

“Tôi thích bản gốc nhưng mà phần ngoại truyện này cũng rất thú vị, xem thư giãn rất tuyệt vời. Ngoài ra, Do Bong Soon sẽ xuất hiện làm khách mời trong phim này, chưa rõ là tập nào nhưng tôi hóng từ giờ luôn rồi nè!”

“Là một fan của Lee Yoo Mi, tôi nghĩ cô ấy đã có khởi đầu tốt trong Strong Girl Nam Soon. Không chỉ diễn tốt các vai phụ, Lee Yoo Mi cũng có thể đảm đương vai nữ chính.”

“Phần ngoại truyện này sẽ không thay thế được tình yêu của tôi dành cho Strong Woman Do Bong Soon. Chemistry của Park Bo Young và Park Hyung Sik rất hoàn hảo, tiếc là tôi chưa thấy điều đó ở Lee Yoo Mi và Ong Seong Wu.”

“Một số người phàn nàn phim ố-dề nhưng mà nhờ thế mà phim rất hài, tôi thích thế!”

Hai tập đầu tiên của Strong Girl Nam Soon đã nhận được điểm cộng từ khán giả, nhưng bộ phim có giữ được phong độ hay không cần phải đợi thời gian trả lời.

Phim phát sóng tập mới vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, khán giả Việt có thể xem trên Netflix.