Sự thật giật mình phía sau những hành động khó hiểu của Nam Em tại Miss World Vietnam 2022

HHT - Mới đây, nhóm nhạc của Phí Phương Anh vừa tung poster thông báo sự trở lại vào mùa Hè năm nay. Nhưng ngay sau đó, cộng đồng mạng đã tố nhóm... đạo font chữ poster MV "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP mới được ra mắt vào tuần trước.