Sự thật phía sau việc chồng sắp cưới của Nam Em đã chia tay cô và hẹn hò người khác

HHT - Phải là người chú ý đến Nam Em lắm thì mới nhận ra ẩn ý phía sau thông báo của chồng sắp cưới rằng anh này đã chia tay Nam Em và quen cô gái khác.

Sau khi Nam Em và doanh nhân Hữu Cường tái hợp, hai người lại nhiều lần livestream chung với nhau. Nhưng mới đây, chồng sắp cưới của Nam Em lại thông báo rằng đang yêu một người khác tên Tâm An. Anh này khẳng định không còn gì với Nam Em nữa.

Nhiều khán giả hoang mang tưởng vợ chồng Nam Em thật sự tan vỡ, nhưng hóa ra Tâm An chỉ là tên mới của Nam Em mà thôi. Trước đó, cô từng tâm sự rằng không còn dùng tên Nam Em nữa, từ giờ mọi người hãy gọi cô là Tâm An. Thậm chi sau khi Nam Em khóa kênh Tiktok của mình với lý do muốn tạm xa mạng xã hội, cô đã mở kênh mới mang tên chontaman (Chơn Tâm An) hiện đã có hơn 1 triệu người theo dõi.

Bản thân Nam Em cũng đã giải thích rằng cô phát ngôn gây sốc để tạo chiêu trò nhưng không phải vậy, là do thói quen. Chẳng hạn cô thường livestream cả ngày, khi cần nhắn cho trợ lý thì cô cũng nói luôn trên livestream vì không có thời gian nhắn cho trợ lý. Kết quả là nhiều khi, Nam Em nghĩ mình đang tranh cãi với trợ lý qua điện thoại nên nói chuyện thoải mái mà quên mất rằng khán giả đang xem cô nói chuyện.

Thêm vào đó, Nam Em tự nhận mình sống thật với cảm xúc, dễ mất bình tĩnh khi đọc được bình luận tiêu cực nên mới có những phản ứng gây xôn xao như vậy. Nam Em cũng tâm sự rằng sau khi công khai chồng sắp cưới, cô muốn làm một công việc khác, sống một cuộc đời bình thường và vui vẻ. Cô không định tạo ồn ào nhưng chẳng ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, nên đành chấp nhận giai đoạn gian nan này.