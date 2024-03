Sương mù buổi sáng khiến Hà Nội ô nhiễm thứ hai trên thế giới, mấy ngày tới thế nào?

HHT - Sáng nay, 4/3, thủ đô Hà Nội - với sương mù và mưa phùn - không chỉ lọt top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới mà còn đứng ở vị trí thứ hai. Trong vài ngày tới, tình trạng thời tiết và ô nhiễm này còn tiếp diễn không?

Sau những ngày có gió mùa Đông Bắc, sáng nay, 4/3, toàn miền Bắc có gió thay đổi, chủ yếu là gió Nam - Đông Nam mang theo nhiều hơi ẩm. Độ ẩm lên rất cao: Lúc 7h sáng, ở Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn…, độ ẩm đều là 97%. Hòa Bình có độ ẩm đến 99%, sát mức cực đại. Hầu hết các tỉnh thành khác cũng có độ ẩm trên 90%.

Độ ẩm cao như vậy đã gây ra tình trạng sương mù, mưa phùn ở nhiều nơi. Tại Hà Nội, “tổ hợp” mưa phùn, nhiều xe cộ tham gia giao thông vào sáng thứ Hai, và gió rất nhẹ (khoảng 2 km/h, không đáng kể) khiến các chất gây ô nhiễm không được phân tán. Kết quả là sáng nay, Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Kinshasa, thủ đô của Congo.

Với chỉ số chất lượng không khí là 179 - mức không tốt cho sức khỏe, sáng nay, Hà Nội xếp trên cả những thành phố thường xuyên có mức độ ô nhiễm cao như Lahore (Pakistan), Kolkata (Ấn Độ)…

Mức độ ô nhiễm của Hà Nội vào sáng nay như vậy chủ yếu là do bụi mịn PM2.5, với nồng độ cao gấp 22 lần so với giá trị hướng dẫn về chất lượng không khí hằng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dự báo sáng mai, 5/3, mức độ ô nhiễm của Hà Nội sẽ giảm, có lẽ vì ngoài phố không đông đúc như sáng đầu tuần. Tuy nhiên, chỉ số chất lượng không khí vẫn khá cao, ở mức không tốt cho những người có cơ địa nhạy cảm. Sau đó, chất lượng không khí ở Hà Nội sẽ tốt dần lên, ô nhiễm giảm nhiều vào thứ Năm, khi một đợt không khí lạnh lại về miền Bắc.