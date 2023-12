"Sweet Home" phần 2: Lee Do Hyun bất ngờ "sống lại", bật mí nội dung gì cho phần 3?

HHT - Tập cuối của “Sweet Home” phần 2 bùng nổ với sự trở lại của Lee Do Hyun. Và từ đó hé lộ về những gì sẽ diễn ra trong phần 3 ra mắt vào năm 2024.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Sau ba năm kể từ phần 1, Sweet Home (Thế Giới Ma Quái) phần 2 đã trở lại vào ngày 1/12 với những nhân vật quen thuộc (vẫn còn sống) từ phần trước, đồng thời bổ sung thêm một số nhân vật mới và mở rộng cốt truyện lẫn bối cảnh.

Phần 1 của Sweet Home theo chân chàng trai trẻ cô đơn Cha Hyun Soo (Song Kang) dọn đến ở trong khu chung cư Green Home. Vào ngày định kết thúc cuộc đời mình, Cha Hyun Soo nhận ra mọi người xung quanh đang biến thành quái vật, chính bản thân cậu cũng đang biến đổi. Nội dung phần 1 chủ yếu tập trung vào hành trình chống lại quái vật của các cư dân trong Green Home và sự biến đổi của Cha Hyun Soo.

Sang phần 2, bối cảnh mở rộng hơn khi lúc này quái vật đã tràn lan khắp thành phố. Quân đội Hàn Quốc vào cuộc trấn áp quái vật, di tản những người dân còn sống sót đến nơi an toàn, các cuộc thí nghiệm trên quái vật đang được thực hiện… Các nhân vật theo đó cũng rời khỏi Green Home để tìm đường sống, hay để tìm câu trả lời cho những điều mà họ còn thắc mắc.

Tập cuối cùng của Sweet Home phần 2 khiến khán giả bùng nổ khi Lee Do Hyun xuất hiện. Bởi khán giả vẫn đinh ninh rằng Lee Eun Hyuk - nhân vật mà Lee Do Hyun thủ vai - đã “nhận cơm hộp” từ phần 1. Sự trở lại của Lee Do Hyun khiến khán giả reo hò bởi như vậy có nghĩa là Lee Eun Hyuk vẫn còn sống. Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu thì người xem có phần hoang mang khi Lee Eun Hyuk nở một nụ cười có phần quỷ dị.

Xuyên suốt Sweet Home phần 2, Lee Eun Yoo (Go Min Si) tin rằng anh trai cô vẫn còn sống và không ngừng tìm kiếm anh. Thậm chí, cô còn có niềm tin mãnh liệt rằng anh trai mình đã trở thành quái vật và là người bí ẩn liên tục cứu cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Khán giả biết cô đã nhầm, bởi người cứu cô không phải Lee Eun Hyuk mà là Cha Hyun Soo. Nhưng đến phút cuối cùng khán giả cũng biết niềm tin của cô đã đúng một nửa, bởi quả đúng là anh trai cô vẫn còn sống và đã biến thành quái vật.

Trong phần đầu của Sweet Home 2, khi Lee Eun Yoo cùng những cư dân còn sống sót của Green Home quay trở lại tòa nhà để tìm kiếm dấu vết của anh trai, họ đã nhìn thấy Myung Sook - một nhân vật mà họ cho rằng đã chết trong phần 1.

Tuy nhiên, Myung Sook không mặc quần áo, khắp người dính đầy một chất nhầy, trông có vẻ không còn nhớ gì về những chuyện trước đó. Theo diễn biến phim, khán giả biết được rằng sau khi bị giữ trong một cái kén quái vật, Myung Sook đã trở thành một sinh vật như một dạng lai giữa người và quái vật. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Lee Eun Hyuk.

Sự trở lại bất ngờ của Lee Do Hyun trong Sweet Home phần 2 mở ra phần 3 với nhiều trông đợi. Nhiều đồn đoán cho rằng Lee Do Hyun sẽ trở thành phản diện chính của phần 3, đối đầu với Cha Hyun Soo. Cho đến cuối phần 2, Lee Eun Yoo vẫn đang tìm kiếm anh trai mình, có lẽ cô sẽ được toại nguyện trong phần 3 nhưng chưa chắc sẽ hài lòng với những gì mình tìm thấy.

Trong khi khán giả phải đợi ba năm mới được xem phần 2 thì phần 3 sẽ không cần phải chờ lâu đến thế. Sweet Home phần 3 sẽ trở lại vào mùa Hè năm 2024.