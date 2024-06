Swifties châu Á tiếc nuối khi Taylor Swift sẽ không đưa The Eras Tour trở lại

HHT - Với thông báo mới nhất về The Eras Tour, các khán giả tại châu Á đang rất tiếc nuối khi khả năng cao Taylor Swift sẽ không đưa tour diễn trở lại khu vực này như đồn đoán trước đó.

Mới đây, Taylor Swift đã thực hiện đêm diễn thứ 100 trong khuôn khổ The Eras Tour tại thành phố Liverpool, Anh Quốc. Là một cột mốc quan trọng, người hâm mộ hào hứng chờ đợi một thông báo bất ngờ đến từ Taylor tại đêm diễn này. Tuy nhiên, Taylor Swift lại bất ngờ đưa ra xác nhận The Eras Tour sẽ chính thức kết thúc vào tháng 12 tới. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối, đặc biệt là những người hâm mộ nữ ca sĩ tại các nước châu Á.

Từng có nhiều tin đồn về việc Taylor Swift sẽ đưa The Eras Tour trở lại châu Á vào năm 2025. Tuy nhiên với lịch trình hiện tại, khả năng này dường như khó xảy ra. Đêm diễn cuối cùng của The Eras Tour sẽ diễn ra vào 23/11/2024 tại Toronto, Canada.

Chia sẻ cảm xúc tại đêm diễn thứ 100, Taylor Swift cho hay: “Các bạn đã làm nhiều điều để có thể tham gia chuyến lưu diễn này. Các bạn lên kế hoạch, xem xét trang phục gì mang đến, rồi còn học thuộc lời bài hát nữa….Tôi đặc biệt muốn dành đêm diễn thứ 100 để suy nghĩ về những hy sinh mà người hâm mộ dành cho tôi, cùng sống trong khoảnh khắc này cùng nhau. Tôi thật sự rất biết ơn nỗ lực của mọi người để có thể tham dự các đêm diễn của The Eras Tour.”

Trước đó, chính phủ Singapore đã đích thân ngỏ lời để Taylor Swift chọn Singapore là điểm đến duy nhất của The Eras Tour tại Đông Nam Á. Taylor Swift đã rất thành công khi đưa tour diễn đến đất nước này vào tháng 3 năm nay. Chuyến lưu diễn giúp tăng lượng khách du lịch đến “đảo quốc sư tử" lên 25% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ ngành du lịch trong tháng 3/2024 mang về 2,7 tỷ đô (hơn 68 nghìn tỷ VNĐ), tăng lên 30% so với năm ngoái.

Nhiều người hâm mộ sau khi biết tin The Eras Tour sẽ dừng lại vào tháng 12/2024 lại tỏ ra vui mừng cho thần tượng. Họ cho rằng chuyến lưu diễn này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của Taylor Swift, đặc biệt là ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của nữ ca sĩ khi phải di chuyển liên tục. Gần đây, Taylor Swift đã bị cảm nặng khi mang The Eras Tour đến Scotland vì thời tiết khá lạnh.