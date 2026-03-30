SWIM (BTS) bản "tấu hài": CORTIS "quậy", V nhảy tỉnh bơ còn fan "hết hồn"

HHTO - "SWIM" challenge đang phủ sóng mạng xã hội với đủ phiên bản biến tấu: Người khoe vũ đạo điêu luyện, thần thái "cool ngầu", người lại sáng tạo theo hướng "mát mát" (bao gồm cả chính chủ BTS).

Những ngày gần đây, SWIM - ca khúc mới của BTS nằm trong album ARIRANG đã tạo nên một trào lưu mới trên TikTok, Instagram. Từ dàn thần tượng K-Pop đến các TikToker, ai cũng nhập cuộc với các phiên bản nghiêm túc và biến tấu "mặn như biển" theo cách riêng. Không đứng ngoài cuộc chơi, chính chủ BTS cũng góp mặt bằng loạt clip "thử thách SWIM" theo phong cách "mát lộng gió biển".

Một khoảnh khắc "mặn chát" gọi tên BTS khi nhóm tái hiện phân cảnh huyền thoại của Titanic: Suga đứng mũi tàu, 6 thành viên phía sau ôm lần lượt, tạo nên phiên bản Jack - Rose "lãng xẹt".

Cách đây không lâu, V đăng lên TikTok cá nhân một chiếc video mở đầu đẹp trai và tỉnh bơ. Anh "bơi trên cạn" rồi nhảy bổ thẳng vào máy quay tạo nên một pha kết thúc độc lạ khiến fan "hết hồn".

Bộ đôi Jimin - j-hope lại chuẩn bị "nhập vai" cực gắt với kính bơi đầy đủ, sẵn sàng quẩy "swim" (bơi) theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Swim challenge được dân mạng bắt sóng bằng từ khóa "bơi", theo đó cho ra đời một loạt video "bơi" theo "1001 cách" của netizen. Một trong những idol K-Pop nhập cuộc sớm nhất phải kể đến 5 chàng "quậy" nhà CORTIS. SWIM được phát hành thì "Cỏ Tí" đã có video "đu trend" theo đoạn điệp khúc. Cả nhóm sử dụng hiệu ứng biển nước mênh mông để giả bơi trong phòng tập, đúng tinh thần bài hát pha thêm tiếng cười "há há".

Video của Cortis nhận được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng còn mang challenge từ nhà tắm, hồ bơi đến bãi biển.

Bên cạnh những video hài hước, lầy lội, SWIM cũng trở thành dịp để nhiều idol khoe trọn vũ đạo uyển chuyển khi cover theo bản gốc. Trái với "nhóc quậy" CORTIS, dàn thần tượng khác của HYBE như TXT, ENHYPEN, ILLIT mang đến những phiên bản chỉn chu với vũ đạo bài bản và "nghịch ngợm" một chút ở cuối video.

Với sức hút hiện tại, SWIM của BTS không chỉ gây bão trên các nền tảng nghe nhạc mà còn nhanh chóng lan rộng thành một trào lưu được nhiều người hưởng ứng. Ca khúc đã ra mắt ở vị trí No.1 Spotify Global với hơn 15 triệu lượt nghe chỉ trong ngày đầu. Album ARIRANG ra mắt ở hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, giúp BTS có lần thứ 7 đứng đầu bảng xếp hạng này. SWIM đang được dự đoán sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard HOT 100.