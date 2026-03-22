Album Arirang - BTS: 7 trái tim thăng hoa không quên nguồn cội, mở ra chương mới

HHTO - "ARIRANG" - BTS nhận được 4.5/5 sao từ tạp chí âm nhạc Rolling Stone. 14 ca khúc dẫn người nghe qua những thanh âm đối lập: Từ điệu dân ca Arirang vang vọng đến tiếng cười ngạo nghễ, rồi lắng lại trong những suy tư sâu kín phía sau ánh hào quang của BTS.

ARIRANG, tên album lần này của BTS lấy cảm hứng từ điệu dân ca của Hàn Quốc. Từ cội nguồn ấy, họ mở ra một hành trình âm nhạc trải dài qua 14 ca khúc - nơi từng lớp cá tính dần được bóc tách, đan xen giữa niềm kiêu hãnh và cả nỗi buồn sâu thẳm.

Vươn ra toàn cầu bằng trái tim văng vẳng điệu Arirang

Body to body là ca khúc mở đầu album. Bài hát bắt đầu bằng nhạc điệu rộn ràng, cuồng nhiệt từ âm hưởng điện tử trong một sân vận động, là nơi BTS đứng giữa muôn người "từ khắp mọi nơi đến với Hàn Quốc". Tuy vậy, càng về sau "sít-rịt" của bài hát mới được tung ra với điệu Arirang được biến tấu và hòa quyện hùng tráng.

Body to body được đánh giá là ca khúc mang đậm thông điệp "Arirang" nhất trong album.

Bằng cách đưa điệu Arirang vào ca khúc mở đầu, BTS đã khéo léo nhấn mạnh một điều: Họ có thể là những nghệ sĩ toàn cầu, tỏa sáng trên sân khấu quốc tế nhưng sâu thẳm trong tim vẫn luôn vang vọng thanh âm của Arirang. Bởi họ, trước hết, là người Hàn Quốc.

Sự đan xen giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng truyền thống không chỉ tạo nên một bản phối giàu cảm xúc, mà còn khẳng định tâm thế vững vàng của BTS. Đứng giữa muôn vàn ánh nhìn, với trái tim ngân vang điệu Arirang, BTS không chỉ kể câu chuyện của riêng họ, mà còn đưa hình ảnh Hàn Quốc tỏa sáng trên bản đồ âm nhạc thế giới. Và cũng chính từ cội nguồn ấy, chân dung BTS dần được hé lộ - xuyên suốt những bài hát tiếp theo.

Thổi bùng "ngọn lửa" nổi loạn của thời kỳ đầu

Nửa đầu album đưa ARMY quay về thời BTS của những ngày mới ra mắt - nổi loạn, táo bạo và kiêu hãnh. BTS "var thẳng", sẵn sàng ôm lấy danh xưng Hooligan (những kẻ gây rối) mà dư luận gán cho họ. Giữa những tràng cười ngạo nghễ và tinh thần thách thức, họ đáp lại mọi định kiến bằng nghệ sĩ tính táo bạo đến mức khiến người ta phải hoài nghi: "Họ có thật không vậy?".

Và câu trả lời là "không", họ là người hành tinh khác (alien) - sinh vật sống trọn vẹn, phóng khoáng đến mức khiến cả thời gian cũng phải ganh tị.

FYA mang đặc trưng club dồn dập, mô tả sự phấn khích cực điểm đến mức "rực lửa", trạng thái bùng nổ cảm xúc của BTS với màn trở lại sau 4 năm dài. Ở 2.0, âm hưởng súng đạn vang vọng như được nối dài từ N.O. hay No More Dream, khẳng định một tâm thế sẵn sàng: BTS đã trở lại để "giành lại tất cả những gì thuộc về tôi".

No.29 khiến nhiều ARMY buồn cười khi chỉ là một âm thanh tĩnh lặng như tiếng ồn trắng kéo dài hơn 1 phút. Thực chất, đây là tiếng chuông của vua Seongdeok, được công nhận là Bảo vật quốc gia số 29 của Hàn Quốc. Đây cũng là một khoảng nghỉ, giúp người nghe chuẩn bị "sang trang", khai mở một khía cạnh hoàn toàn khác của BTS.

Phía sau ánh hào quang không chỉ có bóng tối

SWIM là ca khúc động viên người nghe mạnh mẽ vượt qua giông bão để tiến về phía trước. Nhưng trước khi đến với thông điệp này, bản thân BTS đã phải trải qua điều gì?

Đó là chuỗi ngày tự vấn dai dẳng của Merry Go Round, nơi "suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ" bám riết lấy họ như vòng quay ngựa gỗ, không thể nào bước xuống, không cách nào rời đi. Đó là sự bủa vây của lời dèm pha: "Hai mặt của đồng xu, chẳng có điều nào là đúng cả", là sự lạc lối đến mức không biết bản thân muốn gì, nên làm gì. Cuối cùng, BTS chỉ đành chấp nhận như thể là một phần bình thường (NORMAL) của cuộc sống hàng ngày mà thôi.

Nhưng ngày mưa không kéo dài mãi, như cách BTS vực dậy chính mình ở Like Animals. Họ xem bản thân là những người với "trái tim không thể thuần hóa" - dám sống, đam mê và làm nghệ thuật một cách mãnh liệt, hoang dại như đặc tính của những loài động vật. Họ sẽ sống trọn vẹn đến khi trái tim được lấp đầy, không còn gì tiếc nuối.

Vì thế, BTS dần dựng nên tâm thế thờ ơ với lời bàn tán như một cái nhún vai nhẹ hẫng, mặc kệ những gì dư luận muốn tin tại "they don't know 'bout us".

BTS và ARMY - Những trái tim luôn hướng về nhau

Sau những dồn dập và bùng nổ, album khép lại bằng một nhịp thở dịu dàng hơn - nơi của những bản tình ca bay bổng. One More Night là cảm giác say đắm đến quên lối về, như thể muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ tình yêu. Trong khi đó, Please và Into The Sun lại là lời khẳng định về sự đồng hành, cùng nhau băng qua muôn trùng đêm tối để hướng đến một vầng dương rực rỡ ở phía trước.

Đoạn kết của Into The Sun, cũng là đoạn khép lại album ARIRANG mang đến nhạc điệu tươi sáng hòa cùng giọng hát vang vọng của cả 7 thành viên. "Mình sẽ đi cùng cậu, trên hành trình đến Mặt Trời", ARMY sẽ bước tiếp chặng đường rực rỡ của chương 2.0, và BTS chính là người song hành cùng các fan trên chuyến tàu mới mẻ ấy.

ARIRANG đã nhận được 4,5/5 sao từ chuyên trang đánh giá Rolling Stone. Với tổng cộng 14 bài hát, BTS đưa người nghe đắm chìm vào đa dạng thể loại với nhiều tầng lớp âm thanh vô thực, chứng minh sự trở lại đầy mạnh mẽ trên bản đồ K-Pop.