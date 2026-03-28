Fan đề cử Byeon Woo Seok vào danh sách "bạn trai ảo" của Jisoo từ khoảnh khắc này

Thu Trang
HHTO - Chỉ vài giây tương tác tại một sự kiện từ năm ngoái, khoảnh khắc giữa Jisoo và Byeon Woo Seok bất ngờ nổi trở lại trên mạng xã hội. Từ một đoạn clip ngắn, nhiều fan nhanh chóng gọi tên nam diễn viên vào "wishlist" bạn trai "ảo" của chị cả BLACKPINK trong "Boyfriend On Demand" (Bạn trai theo yêu cầu).

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ "đào lại" đoạn video ghi khoảnh khắc JisooByeon Woo Seok cùng xuất hiện tại một sự kiện của Cartier ở Hàn Quốc vào cuối tháng 11/2025. Chỉ vài giây chung khung hình, tương tác nhỏ của hai người vẫn khiến dân tình muốn nhấn "xem lại" liên tục.

Ống kính camera bắt trọn khoảnh khắc Jisoo và Byeon Woo Seok trò chuyện tại sự kiện.
Jisoo đứng chung khung hình cùng Byeon Woo Seok và Hyunjin (Stray Kids).

Điểm khiến đoạn clip được chia sẻ trở lại nằm ở những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người xem "lọt hố". Nhiều bình luận cho rằng khung hình Jisoo và Byeon Woo Seok đứng cạnh nhau chẳng khác nào một phân cảnh phim tình cảm.

Từ hiệu ứng này, dân mạng vội gọi tên Byeon Woo Seok vào danh sách "bạn trai ảo" của chị cả BLACKPINK trong bộ phim Boyfriend On Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu). Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên sở hữu vibe "boy si tình" - kiểu bạn trai dịu dàng, ấm áp. Kịch bản dành cho "bạn trai" Byeon Woo Seok có thể là thiếu gia "không cờ-ring" như Choi Si Woo hoặc cặp đôi ngôi sao hẹn hò "không thể giấu".

Dẫu hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức "đẩy thuyền phim online", nhưng khoảnh khắc viral lại của Jisoo và Byeon Woo Seok vẫn khiến dân tình nuôi hy vọng về một màn kết hợp "biết đâu lại có thật" trong tương lai.

Thu Trang
