Tân Miss Grand Australia đăng quang nhờ "xin vía" trang phục của NTK Việt Nam

HHT - Trước khi bước vào vòng thi quan trọng của Miss Grand Australia 2023, người đẹp Mikaela-Rose Fowler đã đăng hình diện đầm của NTK Nguyễn Minh Tuấn với hy vọng có cơ hội đến Việt Nam vào tháng 10.

Kết quả, người đẹp đã đăng quang và đạt giải Trang phục dạ hội đẹp nhất với chính thiết kế này. Theo đó, tối 15/7, người đẹp 28 tuổi đã chính thức đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Úc 2023 - Miss Grand Australia 2023. Mikaela-Rose Fowler là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi nhan sắc. Cô từng đạt giải Hoa hậu Liên lục địa Úc 2018.

Cô sở hữu chiều cao 1,7m với số đo 84-68-97, tốt nghiệp ngành Thiết kế Truyền thông và Tiếp thị. Cô từng làm việc ở lĩnh vực bất động sản. Sinh ra ở một vùng biển gần thành phố Melbourne của Úc, người đẹp dành nhiều thời gian để tham gia các môn thể thao ngoài trời như trượt ván, trải nghiệm khám phá các địa hình đa dạng dọc bờ biển…

Cô thường xuyên góp mặt vai trò người mẫu trong các buổi diễn thời trang, làm đại sứ thương hiệu... Điều thú vị là vài giờ trước cuộc thi, Mikaela-Rose Fowler đã đăng hình thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn và chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được mặc tác phẩm nghệ thuật này của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Tôi chọn chiếc váy từ một NTK Việt Nam để dành tặng cho nước chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023”.

Sau đó, người đẹp đã mặc mẫu thiết kế màu tím trong phần thi Trang phục dạ hội và giành chiến thắng. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn ở các đấu trường nhan sắc, Mikaela-Rose Fowler trở thành người chiến thắng của Miss Grand Australia 2023 cùng hàng loạt giải phụ Best Interview, Best Swimwear, Best Evening Gown. Chiến thắng lần này giúp mỹ nhân Úc có mặt tại Việt Nam trong cuộc thi Miss Grand International dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.

Thiết kế diện bởi Mikaela-Rose Fowler đính hạt đá, kim sa… dọc theo thân. Điểm đặc biệt là phần tay áo dài và có phần cầu vai tương tự áo vest tượng trưng cho nữ quyền, sự mạnh mẽ, hiện đại.

Mẫu váy dạ hội này xuất hiện lần đầu trong cuộc thi Miss Charm 2023 với sự thể hiện của Miss Charm Dominican Republic 2023, tiếp đó là các người đẹp Miss Charm Vietnam 2023 - Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 1st Runner Up Miss Grand Vietnam 2022 - Chế Nguyễn Quỳnh Châu.