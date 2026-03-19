Tạo môi trường để thanh niên cống hiến, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng

HHTO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026 tiếp tục làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho đất nước trong bối cảnh mới. Trước câu hỏi của anh Nguyễn Chí Đông, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn đã chia sẻ nhiều định hướng quan trọng, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng phòng giải pháp quản trị dữ liệu (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Viettel), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đặt câu hỏi trực tiếp tại chương trình: Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xin đồng chí cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 - anh Nguyễn Chí Đông đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Thanh niên phải tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới

Theo anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thành công của Đại hội XIV của Đảng đã mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, làm chủ khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong trên những lĩnh vực mới. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng phải nâng cao vai trò dẫn dắt, định hướng, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có không gian phát triển và cống hiến.

Diễn đàn diễn ra trong thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến tháng 6/2026), khi dự thảo văn kiện đang tiếp tục được hoàn thiện, xác định rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đề xuất phong trào lớn với 5 nội dung tiên phong

Một trong những điểm nhấn quan trọng được lãnh đạo Trung ương Đoàn chia sẻ là việc đề xuất triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” trong nhiệm kỳ tới.

Phong trào này định hướng thanh niên tiên phong trong 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế và khởi nghiệp; hội nhập quốc tế; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; và tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Theo anh Huy, đây là những lĩnh vực then chốt, đặc biệt khoa học - công nghệ và chuyển đổi số được xác định là “chìa khóa của sự phát triển” trong giai đoạn tới.

Thông qua phong trào, đoàn viên, thanh niên sẽ có điều kiện phát huy trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động, tổ chức Đoàn có thể phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn

Bên cạnh việc triển khai phong trào hành động, Trung ương Đoàn cũng xác định tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động.

Trước hết là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên theo hướng gần gũi, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Các diễn đàn đối thoại và hoạt động thực tiễn sẽ được đẩy mạnh nhằm giúp thanh niên hiểu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Song song đó, tổ chức Đoàn sẽ đổi mới cách thức tập hợp, thu hút thanh niên, gắn chặt với nội hàm phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, nhằm mở rộng không gian phát triển cho đoàn viên.

“Chúng tôi kỳ vọng, với 5 nội dung tiên phong, sẽ tạo ra không gian rộng lớn để đoàn viên, thanh niên thỏa sức rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới”, anh Huy nhấn mạnh.