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12 cung bật chế độ học tập: Hệ Đất âm thầm rèn luyện, hệ Nước khao khát tìm hiểu

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
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HHTO - Đừng để vẻ ngoài thong dong hay ham chơi của họ đánh lừa, bởi khi "bật chế độ" học tập, cả 4 hệ nguyên tố này đều sở hữu những kỹ năng đáng nể.

Quán quân: Hệ Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình)

Hệ Khí thường phân tích vấn đề rất nhanh. Độ "mọt sách" của hệ Khí nằm ở khả năng tiếp thu thông tin thụ động cực đỉnh. Chỉ cần nghe loáng thoáng thầy cô giảng bài trên lớp, hoặc vô tình đọc được một bài phân tích trên mạng, họ đã có thể liên kết dữ liệu và biến nó thành kiến thức của mình.

Họ có vẻ dành nhiều thời gian để đi chơi, khám phá và tận hưởng cuộc sống, nhưng đây cũng là cách họ tích lũy trải nghiệm thực tế làm chất liệu cho những bài luận đầy chiều sâu. Đừng ngạc nhiên nếu một Bảo Bình hay Song Tử tốn nhiều giờ lang thang trên mạng, nhưng hôm sau lại ung dung nộp một bài thi đạt điểm gần như tuyệt đối.

Á quân: Hệ Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết)

Thực ra hệ Đất không hẳn là ngầm, họ chỉ là những người "làm nhiều hơn nói". Thay vì lên mạng khoe khoang những xấp tài liệu hay cập nhật Story đang học bài lúc 1 giờ sáng, họ lẳng lặng tắt thông báo điện thoại và cày cuốc một mình. Hệ Đất sở hữu sự kiên trì và tính kỷ luật rất cao. Họ tích lũy kiến thức một cách bền bỉ ngày qua ngày như kiến tha lâu đầy tổ. Khi bạn hỏi: "Học bài chưa?", Kim Ngưu hay Ma Kết sẽ khiêm tốn lắc đầu, nhưng thực chất họ đã giải xong bộ đề từ tối hôm qua. Sự "mọt sách" của họ là một chiến lược lâu dài và vô cùng vững chắc.

Hạng 3: Hệ Nước (Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư)

Hệ Nước là những "mọt sách" hoạt động dựa trên tần số cảm xúc. Nếu họ tìm thấy sự đồng điệu hoặc niềm yêu thích đặc biệt với một môn học (thường là các môn xã hội, nghệ thuật hoặc tâm lý), họ sẽ chìm đắm vào nó quên lối về. Một Song Ngư có thể thức cả đêm để đọc một cuốn tiểu thuyết văn học, một Bọ Cạp có thể lùng sục mọi tài liệu để tìm lời giải cho một hiện tượng bí ẩn. Họ không "mọt sách" theo kiểu chạy theo điểm số trường lớp, mà vì khao khát được thấu hiểu thế giới nội tâm sâu sắc. Khi gặp đúng "tủ", năng lực phân tích và ghi nhớ của hệ Nước sẽ khiến tất cả phải kinh ngạc.

Hạng 4: Hệ Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã)

Gọi hệ Lửa là “mọt sách” thì hơi oan, nhưng nói họ là “kẻ săn điểm số” thì lại rất đúng. Họ không có thói quen tích lũy kiến thức một cách nhẹ nhàng như hệ Khí hay bền bỉ như hệ Đất. Việc học của họ thường chỉ bùng lên khi lòng tự trọng hoặc tinh thần hiếu thắng bị chạm đến. Chỉ cần thấy bạn bè đạt điểm cao hơn, hoặc rơi vào tình huống nguy cấp như sắp trượt môn, hệ Lửa sẽ lập tức “biến hình” thành những chiến binh thực thụ. Họ có thể học với cường độ cao trong thời gian ngắn, nhanh chóng tiếp thu toàn bộ kiến thức để chứng minh rằng: Khi đã muốn, họ có thể làm được tất cả.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#nguyên tố #hệ Khí #hệ Nước #kỹ năng #xếp hạng

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