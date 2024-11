Tate McRae và The Kid LAROI: Cặp đôi "gà bông" mới của làng nhạc US UK

HHT - Gần đây, cặp đôi Tate McRae và The Kid LAROI đang thu về sự chú ý từ cộng đồng mạng với nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Từ xuất hiện cùng nhau trên sân khấu cho đến đi dạo phố, những hình ảnh của cặp đôi đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Mối quan hệ giữa Tate McRae và The Kid LAROI đã trở thành tâm điểm chú ý từ đầu năm 2024. Hai ngôi sao nhạc pop đã chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với chuyện tình chớm nở qua những bức ảnh tự chụp lén lút và những buổi hẹn tay trong tay. Tuy nhiên, phải đến tháng 7/2024, The Kid LAROI mới chính thức xác nhận mối quan hệ của họ thông qua bài đăng chúc mừng sinh nhật Tate McRae trên Instagram.

Trong buổi diễn đầu tiên của Tate McRae tại Madison Square Garden, The Kid LAROI đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và cặp đôi đã cùng nhau trình diễn ca khúc Without You. Nữ ca sĩ còn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cả hai hát cùng nhau. “Anh rất tự hào về em và ở đây có rất nhiều người yêu quý em. Anh là một trong số đó”, The Kid LAROI nói với cô bạn gái sau khi kết thúc màn biểu diễn với một nụ hôn.

Bên cạnh đó, Tate McRae không ngần ngại chia sẻ về chuyện tình "gà bông" của mình với The Kid LAROI. Trong một buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ, khi được người hâm mộ hỏi điều gì ở The Kid LAROI khiến cô khó chịu, giọng ca greedy đã khiến cả khán đài ngạc nhiên khi trả lời: “Không có gì cả. Anh ấy hoàn hảo.”

Cặp đôi thường xuyên được bắt gặp gọi điện cho nhau dù bận rộn với lịch trình riêng. Trong một buổi phỏng vấn, khi Tate McRae đang chia sẻ về các ca khúc trong tour diễn, The Kid LAROI đã bất ngờ gọi đến khiến cô bối rối và nhanh chóng cúp máy. Khi được hỏi về cuộc gọi, Tate chỉ cười ngượng ngùng và thừa nhận đó là nam ca sĩ.

Về phía The Kid LAROI, nam ca sĩ từng bày tỏ rằng anh cảm thấy an toàn và được thấu hiểu khi ở bên Tate McRae. “Tate McRae, cô ấy thật tuyệt vời. Thật đặc biệt khi tôi có thể chia sẻ những trải nghiệm tương tự với ai đó, bởi công việc chúng tôi đang làm không hề phổ biến. Có những điều chỉ cô ấy mới thấu hiểu. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy an toàn và được đồng cảm. Cô ấy thông minh và tuyệt vời”, giọng ca STAY chia sẻ.

Cặp đôi hiện vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi dạo phố, bữa tối và các sự kiện. Cả hai liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội và được đồn đoán sẽ hợp tác trong một ca khúc sắp tới.

Tate McRae là một nữ ca sĩ Gen Z triển vọng của làng nhạc quốc tế. Cô nàng gây chú ý với ca khúc đình đám greedy. Bài hát này đã dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và đạt vị trí No.3 trên BXH Billboard Hot 100. Album mới của nữ ca sĩ So Close To What sẽ ra mắt vào ngày 21/2/2025.

Năm 2021, The Kid LAROI bất ngờ nổi lên khi hợp tác với Justin Bieber trong ca khúc STAY. Ca khúc hiện đã đạt hơn 3,3 tỷ lượt nghe trên Spotify. Sau đó, mặc dù không quá bùng nổ, The Kid LAROI vẫn thu hút được sự yêu thích của công chúng với nhiều ca khúc đạt hơn 100 triệu lượt nghe.