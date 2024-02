Tyla, Ice Spice, Tate McRae - Ai sẽ "quậy đục nước" làng nhạc US&UK năm 2024?

HHT - Những nhân tố mới của làng giải trí US&UK hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc thú vị, đa sắc màu trong năm 2024.

Tyla

Chạm ngõ âm nhạc từ 2019 với ca khúc Getting Late, nhưng cái tên Tyla vẫn chưa tìm được chỗ đứng cùng dòng nhạc R&B. Mãi đến khi khán giả đắm chìm trong bản hit Water cùng vũ điệu lắc hông nổi tiếng trên TikTok thì tên tuổi của Tyla mới được quan tâm hơn hẳn.

Thừa thắng xông lên, Tyla cho ra mắt album đầu tay mang tên TYLA, đem đến nhiều ca khúc mới do chính cô sáng tác. Điều này càng khiến khán giả ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Tyla bên cạnh giọng hát trời phú. Giọng ca Water không ngần ngại mong muốn trở thành "Rihanna của thế hệ khán giả trẻ".

The Kid LAROI

Được "lăng xê" là "phiên bản Gen Z Justin Bieber", The Kid LAROI ghi điểm nhờ ngoại hình sáng cùng giọng hát ấm áp. Sự nghiệp âm nhạc của chàng ca sĩ sinh năm 2003 cũng rất thành công khi sở hữu bản hit STAY công phá các bảng xếp hạng. Ca khúc đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở thành một trong những ca khúc trụ hạng lâu nhất trong năm 2022.

Album gần nhất của The Kid Laroi mang tên Kids Are Growing Up dù không đem đến thành công vang dội nhưng vẫn đủ để giúp nam ca sĩ làm hài lòng người hâm mộ. Với những thành công hiện tại, chủ nhân của 2 đề cử Grammys hứa hẹn sẽ nối tiếp các đàn anh Justin Bieber, Shawn Mendes... để trở thành một những nghệ sĩ nam ấn tượng trong tương lai.

Ice Spice

Nữ rapper mang đến một làn gió mới cho làng rap Âu Mỹ với dòng nhạc drill cá tính. Bắt đầu từ việc làm mới những bản hit như Gravity, In The Name Of Love, Ice Spice tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân trong nhiều bản rap ấn tượng đậm chất đường phố như Munch, Bikini Bottom.

Boy’s A Liar P.t 2 được nhiều người hâm mộ nhận định chính là ca khúc giúp Ice Spice trở thành một nghệ sĩ mainstream như hiện tại. Với giai điệu thời thượng, ca khúc trở thành một trong những bản hit trụ hạng lâu nhất năm 2023.

Cô cũng nhanh chóng tạo dựng được một lượng khán giả lớn mạnh, giúp rapper sinh năm 2000 được “chọn mặt gửi vàng” tại nhiều lễ hội âm nhạc uy tín. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Ice Spice đã có dịp hợp tác cùng Taylor Swift, hát nhạc phim Barbie cùng Nicki Minaj và rinh về 4 đề cử Grammys.

Tate McRae

Tate McRae chính là chủ nhân của bản hit Greedy đình đám, đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu trong gần 1 tháng. Thu về gần 700 triệu lượt nghe trên Spotify, Greedy chính là một trong những bản hit định hình làng nhạc Âu Mỹ trong năm 2023.

Bên cạnh giai điệu bắt tai, phong cách biểu diễn của Tate McRae cũng là một trong những điểm nhấn khiến cô ghi điểm với khán giả. Giọng ca Greedy sở hữu khả năng vũ đạo tốt và điều này được cô tận dụng triệt để trong những sản phẩm âm nhạc gần đây.