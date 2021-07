Tàu Ever Given cuối cùng sắp được “thả” sau 3 tháng mắc kẹt, khi nào tiếp tục lên đường?

HHT - Con tàu Ever Given từng gây tắc nghẽn kênh đào Suez suốt gần một tuần, khiến hàng trăm tàu chở hàng khác phải chờ đợi, sau đó đã bị giữ thêm hàng tháng trời chỉ vì các bên không nhất trí được về vấn đề bồi thường. Nhưng cuối cùng thì một thỏa thuận đã được đạt tới và Ever Given lại sắp được tiếp tục thực hiện bổn phận của nó rồi.

Các công ty sở hữu và bảo hiểm của Ever Given, con tàu nổi tiếng đã gây tắc nghẽn kênh đào Suez hồi cuối tháng 3, vừa tuyên bố rằng, một thỏa thuận chính thức đã được đạt tới, trong sự vui mừng hân hoan của rất nhiều người đang… chờ hàng hóa bị "mắc kẹt" cùng với con tàu. Các nhà chức trách ở kênh đào Suez nói rằng, Ever Given sẽ được phép tiếp tục lên đường vào ngày rất đẹp: 7/7. Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) đã giữ con tàu này cùng cả thủy thủ đoàn tại một hồ nước thuộc khu vực kênh, kể từ khi con tàu được "giải phóng" vào cuối tháng 3. Họ đòi các công ty sở hữu và vận hành con tàu phải bồi thường thiệt hại do làm ảnh hưởng đến việc lưu thông tại đây. Còn bây giờ, Faz Peermohamed của công ty luật Stann Marine, đại diện cho công ty sở hữu Shoei Kisen, đã ra thông báo: "Việc chuẩn bị "thả" con tàu sẽ được thực hiện, và sẽ có một sự kiện đánh dấu thỏa thuận được tổ chức ở trụ sở của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez". SCA nói thêm rằng, thỏa thuận giữa các phía sẽ được ký vào thứ Tư tới, và những người tham dự sẽ được chiêm ngưỡng cảnh con tàu rời đi. Tuy nhiên, các bên chưa hé lộ chi tiết về khoản bồi thường. Trước đó, SCA đòi bồi thường đến 916 triệu đôla (hơn 21 nghìn tỷ đồng), vì cho rằng vụ việc Ever Given không chỉ làm ảnh hưởng đến nguồn thu mà đến cả danh tiếng của kênh đào. Nhưng công ty sở hữu và công ty vận hành tàu đều cho rằng 916 triệu đôla là con số "bị thổi phồng", nên SCA lại giảm xuống còn 550 triệu đôla (hơn 12 nghìn tỷ đồng). Giờ thì các công ty có hàng hóa đang ở trên tàu Ever Given, cùng nhiều khách hàng chờ mãi chưa nhận được đồ, có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hàng hóa trên tàu bao gồm đồ điện tử, đồ nội thất Ikea, quần áo bơi, đồ cắm trại, thực phẩm… Ai cũng hy vọng rằng những container hàng này sẽ sớm đi đến đích của chúng sau hàng tháng trời nằm dưới cái nắng gay gắt ở vùng kênh đào Suez.