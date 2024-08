Taylor Swift hé lộ hậu trường "The Eras Tour" trong MV mới

HHT - Mới đây, Taylor Swift đã chính thức phát hành MV cho ca khúc "I Can Do It With A Broken Heart" nằm trong album "The Tortured Poets Department". Toàn bộ MV ghi lại cảnh hậu trường chuẩn bị cho chuyến lưu diễn "The Eras Tour" khiến người hâm mộ thích thú.

Ngày 20/8, Taylor Swift đã có đêm diễn The Eras Tour cuối cùng tại London, kết thúc chặng Châu Âu của chuyến lưu diễn trước khi trở lại Mỹ vào tháng 10. Tại đêm diễn này, giọng ca All Too Well đã có màn kết hợp đặc biệt với nữ ca sĩ Florence Welch trong ca khúc Florida!!!. Sân khấuThe Eras Tourcòn đón chào nhạc sĩ đồng thời là người bạn thân của Taylor Swift - Jack Antonoff để cùng nhau thực hiện bản mashup Death By A Thousand Cuts và Getaway Car.

Đặc biệt, sau khi buổi diễn dường như đã kết thúc, nhiều người hâm mộ đang chuẩn bị ra về thì màn hình lớn bất ngờ phát đoạn video ghi lại hậu trường và quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn The Eras Tour trên nền nhạc của ca khúc I Can Do It With A Broken Heart. Khán giả tại sân vận động tỏ ra vô cùng thích thú trước món quà này từ nữ ca sĩ.

Ngay sau đó, Taylor Swift đã nhanh chóng thông báo phát hành video này như là MV chính thức cho ca khúc I Can Do It With A Broken Heart trên YouTube. MV hé lộ những cảnh tập luyện của cô nàng cho sân khấu của The Eras Tour cũng như những sự thật thú vị xoay quanh những đêm diễn. Đặc biệt, MV có phân đoạn Taylor Swift phải trốn vào trong chiếc thùng chứa dụng cụ vệ sinh để di chuyển vào bên trong sân khấu khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ sử dụng các cảnh quay tại chuyến lưu diễn để thực hiện một MV. Trước đây, vào năm 2016, Taylor Swift đã phát hành MV cho bài hát New Romantics với các cảnh quay trong chuyến lưu diễn The 1989 World Tour.