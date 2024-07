40.000 khán giả phủ kín ngọn đồi ngoài sân vận động để xem Taylor Swift hát

HHT - Không chỉ bán hết sạch vé trong sân vận động Olympic tại Đức, "The Eras Tour" còn thu hút hơn 40 nghìn khán giả tụ tập ở ngay ngọn đồi bên ngoài để "nghe ké" buổi biểu diễn.

Mới đây, Taylor Swift đã đưa The Eras Tour đến thành phố Munich của Đức. Đêm diễn tại Munich vào ngày 28/7 đã bán hết 74 nghìn vé cho người hâm mộ. Tuy nhiên, sức hút của cái tên Taylor Swift đã khiến nhiều người dân địa phương tụ tập ngay trên ngọn đồi bên cạnh sân vận động để "nghe ké" đêm diễn, ước tính có khoảng 45 nghìn người (theo lời cảnh sát địa phương cho biết).

Chính Taylor Swift cũng bất ngờ khi biết đến thông tin này. Trong khi đang trình diễn, giọng ca Fortnight đã chia sẻ rằng: “Có rất nhiều khán giả đang theo dõi The Eras Tour ở bên ngoài sân vận động, hàng nghìn người đang thưởng thức âm nhạc ngoài kia. Các bạn luôn được chào đón, tôi sẽ dành trọn đêm nay để bù đắp cho các bạn.”

Xuyên suốt hành trình tổ chức The Eras Tour tại châu Âu, Taylor Swift đã rất chiều fan khi trình diễn nhiều ca khúc mới chưa từng được xuất hiện trên sân khấu của tour diễn. Cụ thể, Taylor đã thể hiện bản live cho Run, We Are Happy, Happiness, Superstar, Sweeter Than Fiction và đặc biệt là hai ca khúc mới trong album The Tortured Poets Department là imgonnagetyouback và The Albatross.

Vào tháng 8, Taylor Swift sẽ quay trở lại Anh để tổ chức thêm 5 đêm diễn tại sân vận động Wembley, London, nâng tổng số đêm diễn của The Eras Tour tại sân vận động này lên con số 8. Theo dự đoán từ Pollstar, The Eras Tour của Taylor Swift nhiều khả năng sẽ đạt doanh thu 2 tỷ đô khi kết thúc hành trình vào cuối năm 2024. Đây sẽ là kỷ lục “vô tiền khoáng hậu" mà chưa một nghệ sĩ nào thực hiện được trong lịch sử âm nhạc.