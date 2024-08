Teen Cẩm Phả với ước mơ trên đường đua xanh, mang về loạt thành tích đáng nể

HHT - Vừa trở về từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, Nguyễn Anh Kiệt (lớp 11A1 trường THPT Hùng Vương, TP Cẩm Phả) là VĐV duy nhất của Quảng Ninh mang về cho đoàn 2 HCB nội dung 50m bơi ếch Nam khối THPT và 1 HCĐ 100m ếch bơi nam khối THPT.

Dù không đến với môn bơi lội từ sớm, thành tích môn bơi của Nguyễn Anh Kiệt rất đáng nể phục. Anh Kiệt chia sẻ, năm 9 tuổi cậu bạn mới học bơi. Năm 12 tuổi khi đang học lớp 6, cậu bạn mạnh dạn đăng ký tham gia giải bơi thanh, thiếu nhi của Tỉnh, nhưng vì phải thi đấu với các VĐV lớp 8, lớp 9 có thể lực và kinh nghiệm tốt hơn nên Kiệt không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Dù vậy, cậu bạn Quảng Ninh không nản chí, coi đó là động lực để nỗ lực nhiều hơn. Từ năm 2020, năm nào Kiệt cũng tham gia các giải bơi lớn của Tỉnh dành cho học sinh như: Giải Thanh thiếu niên nhi đồng do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức; Hội khỏe Phù Đổng... và năm nào Kiệt cũng có Huy chương Vàng mang về. Năm 2022, tại Giải bơi các CLB không chuyên Việt Nam do Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức, nam sinh này cũng đã dành được 2 Huy chương Đồng. Năm 2023, Kiệt đạt 3 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh; Bảng thành tích của Kiệt, còn có rất nhiều huy chương, chứng nhận các giải bơi khác do tỉnh Quảng Ninh và TP Cẩm Phả tổ chức.

Để có được những thành tích đó, Kiệt và gia đình đã phải dành nhiều nỗ lực và công sức. Ngay từ năm 2019, mỗi mùa hè, nam sinh đều phải xa gia đình vào Đà Nẵng để đi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn. Tại Đà Nẵng, Kiệt ở nhờ nhà người quen, cách khu huấn luyện gần 10 cây số. Tuổi còn nhỏ, sống xa gia đình, điều kiện đi lại vất vả nhưng Anh Kiệt vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ.

Thấy con có năng khiếu và cả đam mê với bộ môn bơi lội, bố mẹ Kiệt cùng một số gia đình khác cũng có con chung sở thích với môn bơi đã mở ra một trung tâm dạy bơi tại TP Cẩm Phả, kinh phí duy trì hoạt động trung tâm do chính các phụ huynh đóng góp. Đây cũng là nơi Kiệt thường xuyên rèn luyện. Không những vậy, cậu bạn còn cùng các thầy cô của Trung tâm tham gia dạy bơi cho các em nhỏ, hỗ trợ phong trào phòng chống đuối nước của địa phương.

Anh Kiệt chia sẻ: "Dù sống ngay khu vực gần biển, nhưng năm nào cũng phải chứng kiến có những trường hợp đuối nước rất thương tâm, nên mình mong rất muốn lan tỏa sự đam mê môn thể thao này, bởi mình thấy đây là môn thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, thể chất mà còn nâng cao kỹ năng sinh tồn".

Mong ước của Anh Kiệt là sau khi học xong Phổ thông sẽ thi đỗ Đại học ngành Thể dục Thể thao, sau đó trở về để góp phần cho phong trào bơi lội, cũng như phong trào thể thao ngay tại mảnh đất Cẩm Phả thân thương này.