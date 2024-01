Teen gia nhập đường đua podcast: Tỉ tê chuyện học đường, "flex" kỹ năng hùng biện

HHT - Bên cạnh video và blog, podcast cũng đang là một hình thức "chân ái" của teen khi có chi phí sản xuất tiết kiệm nhưng là nền tảng để các bạn thỏa sức sáng tạo, bày tỏ quan điểm cá nhân.

Đôn’t talk, listen

Đôn’t talk, listen vốn là một podcast do học sinh THPT Lê Quý Đôn thực hiện nhưng đã bị “bỏ quên” trong một thời gian khá lâu. Đến tháng 8/2023, fanpage Đôn 24h và The Talkaholic (CLB Tiếng Anh THPT Lê Quý Đôn) chính thức hợp tác để tái tạo lại podcast, với mong muốn thúc đẩy niềm đam mê bên trong của mỗi học sinh để họ có thể tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định bản thân và lan tỏa nhiều điều tích cực tới cộng đồng.

Đồng thời, các bạn sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị về văn hoá của những học sinh Lê Quý Đôn các niên khóa trước. Đặc biệt, ngôn ngữ trò chuyện trong podcast là Tiếng Anh. Bên cạnh đó, podcast luôn đa dạng hóa các khách mời trong các lĩnh vực để đa dạng hóa nội dung cũng như các câu chuyện mà họ đem lại cho các bạn học sinh.

8:15 - Podcast of Miracles

8:15 - Podcast of Miracles là một series podcast do CLB Báo chí - Truyền thông Minh Khai thực hiện. Sở dĩ có cái tên 8:15 - Podcast of Miracles vì podcast từng được phát sóng đều đặn vào 8:15 thứ Hai hằng tuần kéo dài từ tháng 11/2021 đến 9/2022. Chuỗi podcast gồm 2 mùa (11 tập) chia sẻ về những quan điểm, bàn luận những câu chuyện dưới góc nhìn của học sinh.

Với mùa 1 Trong ánh nắng ươm vàng, người nghe sẽ được trở thành tác giả viết nên câu chuyện của chính bản thân, hy vọng bản thân có thể tìm thấy hình bóng của mình qua từng con chữ, có dịp để nói lên tâm sự của bản thân. Mùa 2 với tên gọi Học đường, học trên mọi nẻo đường chia sẻ góc nhìn về các vấn đề học đường vô cùng nóng hổi và thiết thực.

"Cậu, tớ và Diệu"

Đây cũng là một dự án podcast chữa lành do CLB Báo chí - Truyền thông Nguyễn Thị Diệu thực hiện. Hiện chuỗi series podcast đã phát sóng được 4 tập tương ứng với 4 chủ đề khác nhau: Sống, Cho đi và nhận lại, Góc nhìn của trẻ em đối với thế giới và Góc nhìn của người lớn. Ngoài mục đích chữa lành, podcast còn giúp các bạn học sinh tìm thấy chính bản thân thông qua các vấn đề, câu hỏi xung quanh cuộc sống.

VOLUME UP MONDAY

Volume Up Monday là chuỗi series podcast của Đội Phát Thanh trường Chuyên Lê Hồng Phong sáng tạo. Mỗi tập là một chủ đề với những ý tưởng khác nhau. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy, từ câu từ tới phong cách của podcast đều mang màu sắc sâu lắng, chậm rãi và nhẹ nhàng.