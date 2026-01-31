Thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025: Võ Hạ Trâm diện thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Ê-đê

HHTO - Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Võ Hạ Trâm cùng với các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Đông Hùng và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận cúp ở hạng mục "Giải thưởng đặc biệt" cho ca khúc "Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình".

Tối 30/1, tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Võ Hạ Trâm gây chú ý tại thảm đỏ khi xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của đồng bào Ê-đê. Bộ trang phục thuộc E De Heritage Collection của nhà thiết kế Tuấn Trần, trong đó họa tiết Ê-đê được đặt ở vị trí hạt nhân, đóng vai trò kết nối người nghệ sĩ với không gian sân khấu và khán giả.

Thông qua nhịp điệu hình học, bảng màu bản địa cùng hiệu ứng chất liệu bắt sáng, thiết kế mang đến cho Võ Hạ Trâm hình ảnh một "di sản Việt" được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc. Trang phục tuy kín đáo song vẫn tôn lên vóc dáng gợi cảm, khỏe khoắn và thần thái tự tin của nữ ca sĩ.

Chia sẻ về bộ trang phục đặc biệt, Võ Hạ Trâm cho biết: "Khi khoác lên mình bộ trang phục này, Trâm cảm thấy rất tự hào và xúc động. Đây không chỉ là một thiết kế đẹp, mà là một câu chuyện về di sản và bản sắc Việt được kể bằng ngôn ngữ đương đại. Ở thời điểm hiện tại, Trâm tìm thấy sự đồng điệu rất lớn với tinh thần của bộ sưu tập, nơi chiều sâu văn hóa của dân tộc Ê-đê nói riêng và tinh hoa Việt Nam nói chung được thể hiện một cách trang trọng nhưng không xa cách".

Theo nữ ca sĩ, thiết kế cũng phản ánh đúng hình ảnh bản thân ở hiện tại, là một nghệ sĩ trưởng thành, yêu nước, trân trọng cội nguồn, đồng thời sẵn sàng bước ra những không gian mới để lan tỏa văn hóa Việt bằng tinh thần hiện đại.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm còn thu hút sự quan tâm khi góp mặt ở sân khấu mở màn Làn Sóng Xanh 2025 - nơi quy tụ ba thế hệ nghệ sĩ nhạc Việt. Tại đây, cô có tiết mục kết hợp ấn tượng cùng NSND Thanh Hoa, Quang Linh và Double2T trong mashup Việt Nam Thịnh Vượng Sáng Ngời và Made In Vietnam.

Giọng ca Về Với Em chinh phục khán giả với những quãng giọng cao nội lực ngay từ những câu hát đầu tiên, hòa giọng ăn ý cùng các nghệ sĩ. Đặc biệt, ở ca khúc Made In Vietnam, câu hò được nữ ca sĩ thể hiện trọn vẹn, ngọt ngào, tạo nên không khí phấn khích cho khán phòng.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn vinh dự nhận cúp từ BTC cho Giải thưởng đặc biệt dành cho ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, Tùng Dương và Đông Hùng khi góp phần lan tỏa mạnh mẽ ca khúc này.

"Đây không chỉ là giải thưởng cực kỳ bất ngờ dành cho Trâm mà còn thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Hội đồng bình chọn dành cho tất cả các nghệ sĩ đã khai sinh - lan tỏa và làm bùng nổ cho bài hát thật sự ý nghĩa và giàu cảm xúc chạm đến hàng triệu trái tim Việt Nam" - Võ Hạ Trâm chia sẻ.