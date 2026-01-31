Phim vừa lên sóng, Lan Phương đã có thêm vai diễn lấn át cả nữ chính Hoàng Hà

HHTO - Chỉ mới xem trailer Đồng Hồ Đếm Ngược, khán giả đã tò mò về vai diễn của Lan Phương hơn cả hai vai chính của Hoàng Hà, Thanh Sơn.

Trong vũ trụ phim giờ vàng VTV, Lan Phương là một gương mặt gây ấn tượng đặc biệt với khán giả nhờ diễn xuất độc đáo, tỏa ra năng lượng rất mạnh mẽ. Dù chỉ đóng vai phụ, thậm chí xuất hiện trong vài tập phim nhưng Lan Phương vẫn biết cách tạo điểm nhấn cho nhân vật của mình.

Chỉ cần một vài khoảnh khắc xuất thần, gương mặt đau khổ, thất thần đến tê tái của Vân Khánh trong Thương Ngày Nắng Về hoặc cái trợn mắt quá lố của Hà phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là đủ để Lan Phương nhận về nhiều lời khen.

Lan Phương luôn có diễn xuất ấn tượng

Chẳng hạn như trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, dù đóng vai phản diện, một trà xanh chiêu trò xen vào cuộc hôn nhân của người khác nhưng Lan Phương vẫn lấy được sự thương cảm của khán giả qua phân đoạn Linh nhớ về tuổi thơ đầy tổn thương, hoặc chìm đắm trong cô đơn, khi căn bệnh tâm lý phát tác. Không hề quá lời khi nói rằng nhân vật của Lan Phương đã giúp Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thoát khỏi tình trạng nhạt nhòa, có ngay chi tiết để khán giả bàn tán tranh cãi.

Vai Linh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng khiến khán giả rùng mình

Và ngay sau khi xem trailer Đồng Hồ Đếm Ngược, cư dân mạng lại biết Lan Phương sẽ có thêm một vai diễn đầy cá tính, khiến người xem vừa tò mò vừa sợ hãi. Cô đóng vai Thơ, một phụ nữ giàu có, quyền lực và hẹn hò với chàng trai trẻ Chiến. Khi biết đối phương muốn rời bỏ mình, Thơ đã bày ra nhiều trò để hành hạ Chiến, từ việc bắt cóc anh chàng đến tấn công cô gái mà Chiến yêu thương.

Lan Phương sẽ tiếp tục đóng vai cô nàng điên khùng trong phim mới

Chỉ trailer mà khán giả đã muốn rùng mình vì Thơ, thì đến khi xem Đồng Hồ Đếm Ngược sẽ càng sợ hãi nhân vật dị biệt. Đây là kiểu nhân vật sở trường của Lan Phương, nên phim còn chưa lên sóng mà nhiều người đã đoán Lan Phương sẽ có phần lấn át cả Hoàng Hà.