Tháng 7 tới, miền Bắc sẽ có bao nhiêu đợt nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C?

HHT - Dự báo trong tháng 7, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng với nhiều ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37-39 độ, có thời điểm trên 40 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 20/7, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng với nhiều ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, trong tháng 7/2022, dự báo miền Bắc có từ 3 - 4 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài trung bình từ 4 - 5 ngày. Trong đó có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt nắng nóng gay gắt, tập trung ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 37 - 39 độ, có thời điểm trên 40 độ C.

Theo ghi nhận dự báo xa của cơ quan khí tượng cho biết, năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021. Tháng 6 nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ; riêng tháng 8 - 9 cao hơn 0,5 - 1 độ C. Không khí lạnh sẽ hoạt động sớm trong khoảng tháng 10/2022.

Trung Bộ tháng 6 và tháng 11 nhiệt độ thấp hơn 0,5 độ so với trung bình nhiều năm, từ tháng 7 đến tháng 10 cao hơn 0,5 - 1 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 6 và 10 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng 7 - 9 cao hơn 0,5 - 1 độ C.

Nhận định về tình hình mưa bão năm 2022, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay không khí lạnh đến sớm, hoạt động bão nhiều hơn, kết hợp với nhau thì ảnh hưởng nặng hơn tạo hình thế gây mưa rất lớn và dồn dập ở miền Trung trong những tháng cuối năm.

Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4 - 6 cơn.

Linh Lê