"Những đợt nóng kinh hoàng" được dự báo cho năm 2050 đang diễn ra ngay vào năm 2022

HHT - Một số dự báo “đáng báo động” về những đợt nóng kinh hoàng với mức nhiệt độ khiến con người khó chịu nổi đã được đưa ra vào 8 năm trước. Khi ấy, các chuyên gia khí tượng nói rằng đó là dự báo cho năm 2050. Không ai ngờ rằng những dự báo đó đã trở thành hiện thực sớm hơn gần 30 năm, tức là ngay vào năm nay.

8 năm trước, một số chuyên gia khí tượng ở Pháp đã đưa ra lời cảnh báo u ám về tương lai. Họ cho rằng, nhiệt độ của năm 2050 sẽ đạt đến những đỉnh cao mới ở nhiều nơi trên thế giới, tại châu Âu có thể lên đến 43oC, do biến đổi khí hậu.

Thường thì người ta cho rằng những dự báo như thế chủ yếu mang tính… dọa dẫm, để con người có hành động ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tuy nhiên, giờ đây đến cả các nhà khoa học cũng giật mình khi dự báo đó đã trở thành hiện thực, lại còn sớm hơn gần 30 năm.

Cụ thể là năm 2014, nhà dự báo thời tiết Évelyne Dhéliat nói rằng đến tháng 8/2050, nhiều vùng ở Pháp sẽ có nhiệt độ lên tới 43oC.

Thật đáng ngại, dự báo đó có lẽ đã đúng ngay vào tháng 6/2022 này, khi nước Pháp hiện tại đang trải qua một đợt nóng gay gắt và ghi nhận mức nhiệt độ 40oC đến sớm nhất trong lịch sử (vì bình thường ở Pháp thì tháng 6 vẫn khá mát so với các tháng Hè khác). Cuối tuần vừa rồi, các thành phố ở Pháp như Nantes và Tours đạt mốc 43oC. Ở Paris, ngày thứ Bảy vừa rồi có thể được coi là ngày tháng 6 nóng nhất tính cho đến nay, với nhiệt độ lên tới 38 - 39oC, xô đổ kỷ lục trước của tháng 6/1947, theo tờ Independent.

Ở khắp châu Âu, trời cũng đang rất nóng. Một số thành phố ở Tây Ban Nha đạt mức nhiệt độ 43oC, còn ở Madrid và Barcelona, nhiệt độ lên tới 40oC. Tại Anh, trong vài ngày vừa rồi, nhiệt độ cao nhất lên đến 32oC ở London. Với chúng ta thì 32oC có thể vẫn là mát, nhưng ở Anh thì ngày 17/6 với mức nhiệt độ đó được coi là ngày nóng nhất năm tính đến giờ. Cảnh báo nắng nóng cấp độ 3 được đưa ra cho các vùng phía Đông Nam nước Anh. Phát ngôn viên của Cơ quan Khí tượng Anh nói với tờ The Guardian rằng “thật bất thường khi thấy nhiệt độ cao đến vậy vào thời điểm sớm thế này trong năm”.

Dường như những tác động của biến đổi khí hậu đều đang diễn ra nhanh hơn mức chúng ta tưởng nhiều.

Thục Hân