Thành đoàn "Chị đẹp" trước Chung kết: Trang Pháp sáng giá, Lan Ngọc là ẩn số

HHT - Nhiều “chị đẹp” như Trang Pháp, Thu Phương, Ninh Dương Lan Ngọc... được netizen dự đoán khả năng cao lọt vào nhóm nhạc của "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" mùa đầu tiên.

Trang Pháp

Ngay từ phần trình diễn solo đầu tiên với bản mashup Chỉ Là & Down Bad For You, Trang Pháp được netizen đánh giá cao bởi không chỉ thể hiện khả năng ca hát ấn tượng, mà còn điêu luyện khi đàn piano và nhảy sexy dance.

Trong nhiều đêm Công diễn tiếp theo, cô nàng biến hóa liên tục ở đa dạng vị trí, đặc biệt là khả năng rap nhiều thứ tiếng. Nữ ca sĩ còn có tư duy âm nhạc mới mẻ, luôn biết cách tạo điểm nhấn cho phần trình diễn nhóm và giúp các "chị đẹp" thể hiện được tối đa khả năng.

Ninh Dương Lan Ngọc

Dù âm nhạc không phải điểm mạnh, "chị đẹp" Lan Ngọc vẫn cố gắng tập luyện và dần trở nên nhuần nhuyễn hơn cả về giọng hát lẫn vũ đạo. Cô nàng cũng sở hữu gương mặt xinh đẹp, sáng sân khấu cùng lượng người hâm mộ đông đảo.

Ở đêm Công diễn 2, tiết mục Chị Ngả Em Nâng do cô nàng làm nhóm trưởng trở nên lôi cuốn từ giọng hát đến vũ đạo. Hiện tại, bài hát này đã đạt được hơn 4,2 triệu lượt xem và trở thành tiết mục có lượt xem cao nhất chương trình.

Lệ Quyên

Bên cạnh những lùm xùm xoay quanh, Lệ Quyên luôn thể hiện phong độ ổn định về giọng hát, vũ đạo. Cô liên tục biến hóa ở nhiều vị trí, đặc biệt là phần mạo hiểm đu dây cùng Thu Phương trong tiết mục Phi Hành Gia Cô Đơn.

Việc "mất điểm" từ phía khán giả có thể gây cản trở cho hành trình đi tới chiến thắng của Lệ Quyên tại chương trình lần này. Thế nhưng, với tài năng của bản thân, cô hoàn toàn có thể trở thành 1 trong 7 “chị đẹp” có mặt tại thành đoàn.

Mỹ Linh

Sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Mỹ Linh trở thành cái tên nhận được tình cảm từ đông đảo công chúng bởi sự hài hước và nhiệt huyết. Không chỉ sở hữu tài năng âm nhạc, "chị đẹp" này còn là "thánh meme" và được netizen tặng "điểm 10" nhờ vẻ đáng yêu và tinh thần hỗ trợ đàn em hết mình.

Giọng ca Hương Ngọc Lan còn có khả năng chơi saxophone và trình diễn những động tác vũ đạo khó. Tại Công diễn 5, cô khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trình diễn ca khúc Mây Và Núi kết hợp nhạc cụ đàn đá. Đáng chú ý nhất chính là phần thể hiện đầy thần thái trong mashup Diễm Xưa & Đại Minh Tinh.

Thu Phương

Thu Phương một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tại các tập đã công chiếu, cô đều được đánh giá cao khi có những phần xử lý tinh tế, nâng tầm cho ca khúc.

Không chỉ vậy, Thu Phương cũng sẵn sàng "lột xác" thể hiện những màn vũ đạo khó cùng đàn em. Để chuẩn bị chu đáo cho Công diễn 3, “chị đẹp” cố gắng tập luyện đến mức quá sức phải nhập viện. Tuy vậy, nữ ca sĩ luôn thể hiện tinh thần lạc quan, chuyên nghiệp để hỗ trợ đồng đội.

MLee

Trước khi đến với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, giọng ca lai Pháp MLee vẫn hoạt động chăm chỉ tại V-Biz nhưng chưa có được sự bứt phá nổi bật. Từ sau khi tham gia chương trình, cô nàng dần "vụt sáng" và được khán giả hết mực quan tâm, khen ngợi.

Bên cạnh những tranh cãi, MLee vẫn nhận được sự yêu mến của nhiều "chị đẹp" và khán giả bởi nguồn năng lượng dồi dào và luôn hết lòng giúp đỡ các cộng sự của mình tại cuộc thi.

Diệp Lâm Anh

Tại chương trình, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với nhan sắc nổi trội, khả năng vũ đạo cháy “hết mình” trên sân khấu. Xét tiêu chí một chương trình lựa chọn vũ đạo, Diệp Lâm Anh hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm vai trò main-dancer trong nhóm.

Trong tập 12 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Diệp Lâm Anh vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn với nhiều phong cách latin, hip hop và rap. Cô nàng còn khiến sân khấu "bùng nổ" trong màn nhào lộn, giữ thăng bằng đầy chuyên nghiệp.