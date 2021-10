Thanh niên ở Nhật đột nhập nhà người yêu cũ để ăn trộm máy chơi điện tử, lý do rất bất ngờ

HHT - Theo thông tin chính thức thì Công chúa Mako của Hoàng gia Nhật Bản sẽ kết hôn vào ngày 26/10 tới. Vậy chỉ còn vài tuần nữa là tới đám cưới của Mako, nhưng cô lại bị chẩn đoán là mắc chứng rối loạn căng thẳng, do những ồn ào xung quanh việc hôn nhân của cô.

HHT - Dù chỉ là một “tấm chiếu mới” trong việc tham gia các hoạt động quốc tế, hai cô bạn Xuân Nhi và Lê Minh vẫn xuất sắc “ẵm” trọn học bổng Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu của New Zealand năm 2021 do Cơ quan Giáo dục New Zealand trao tặng.