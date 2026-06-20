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Thấy nhàm chán vì cứ phối giày bệt với váy đầm? Thử phá cách với kiểu quần này

Mai Lâm
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HHTO - Sneaker pha giày ballet đế bệt đang là kiểu giày bệt được yêu thích, nó vừa thoải mái, vừa nữ tính mềm mại. Nhưng đôi khi, phá cách một chút với các kiểu quần, sẽ tạo ra những bản phối thú vị và có gu hơn.

Phối với quần capri và áo da

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Khi Bella Hadid xuất hiện trên đường phố với đôi Vivaia Cristina Sneakerinas, kiểu giày này bắt đầu bùng nổ trên mạng xã hội.

Combo này thực ra rất đơn giản: Áo khoác da và quần capri ôm dáng. Nhưng chính đôi sneaker ballet khiến cả set đồ trông thời trang và nổi bật hơn rất nhiều. Đây là kiểu phối đồ chứng minh rằng chỉ cần đổi váy thành quần là trang phục đã thay đổi hoàn toàn.

Phối với quần jeans và áo màu pastel nhẹ nhàng

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Nếu bạn đang có một đôi ballet sneakers màu hồng pastel hồng, hãy mạnh dạn đặt chiếc váy xuống, thay bằng quần jeans phom rộng và một chiếc áo màu hồng baby nhẹ nhàng. Một chiếc váy ren buộc nhẹ bên ngoài sẽ tạo cảm giác mềm mại, bay bổng hơn cho set đồ. Còn túi màu xanh olive hoặc xanh rêu nhạt sẽ giúp trang phục hài hòa mà không bị quá trẻ con.

Phối với quần khaki và trench coat

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Quần khaki đang dần trở lại thành một trong những xu hướng nổi bật của năm nay, thiên về phong cách Scandi tối giản, hiện đại.

Hãy thử phối quần khaki với áo có màu nổi bật, trench coat và một đôi ballet sneakers màu xám. Sự kết hợp này giúp quần khaki trông mềm mại, thời trang và hiện đại hơn rất nhiều. Những điểm nhấn màu sắc, như áo đỏ hoặc khăn lụa cũng khiến outfit trung tính trở nên cuốn hút hơn.

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Phối với quần tây và áo da oversize

Thông thường, quần tây sẽ được phối với loafers để tạo vẻ thanh lịch cổ điển. Nhưng nếu muốn trang phục có cảm giác mới mẻ hơn, bạn hoàn toàn có thể thay bằng giày bệt hoặc ballet sneakers.

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Kiểu giày này mang đến chút năng động cho những set đồ chỉn chu. Khi mix cùng áo khoác da oversize, sơ mi và cà vạt, tổng thể vẫn sang trọng và gọn gàng nhưng có thêm cảm giác trẻ trung, phóng khoáng.

Mai Lâm
#thời trang #Phong cách phối đồ với sneaker ballet #Mix đồ với quần capri và áo da #Trang phục nữ tính với quần jeans pastel #Phối đồ thời trang với quần khaki và trench coat #Xu hướng giày sneaker trắng trong thời trang

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