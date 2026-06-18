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Công nương Kate xuất hiện trở lại đầy tươi tắn, làm bừng sáng sự kiện hoàng gia

Mai Lâm
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HHTO - Sau một thời gian dài hạn chế các hoạt động công khai vì lý do sức khỏe, sự xuất hiện trở lại của Công nương Kate thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Những hình ảnh mới đây của Công nương Kate bên cạnh Hoàng tử William tại sự kiện đua ngựa Royal Ascot đã nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

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Royal Ascot là một trong những lễ hội đua ngựa danh giá nhất nước Anh, được tổ chức hằng năm tại trường đua Ascot ở Berkshire và có lịch sử từ năm 1711. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp quy tụ Hoàng gia Anh, giới quý tộc và những người yêu thích thời trang thanh lịch.

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Công nương Kate đã vắng mặt ở sự kiện này trong một thời gian dài, vì phải tập trung cho quá trình điều trị bệnh ung thư và phục hồi sức khỏe. Vì vậy, lần xuất hiện này của cô tại Royal Ascot được xem là một dấu mốc đáng chú ý, cho thấy cô đang dần trở lại với các nhiệm vụ công chúng.

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Có thể nói đây chính là vẻ đẹp của sự tự tin và bình yên.

Trong bộ váy vàng chanh nổi bật của nhà thiết kế Roksanda, kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành đồng điệu, Công nương Kate mang đến hình ảnh vừa rạng rỡ vừa tinh tế. Thiết kế có đường cắt mềm mại, điểm nhấn nơ bất đối xứng ở vai và phom dáng thanh thoát đã tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của cô, đó là sự sang trọng nhưng không phô trương.

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Điều khiến công chúng nước Anh yêu mến Công nương Kate không chỉ nằm ở trang phục. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt thân thiện và phong thái tự nhiên của cô luôn tạo cảm giác gần gũi, dễ có cảm tình. Sau những tháng ngày đối mặt với thử thách sức khỏe, công chúng xứ sương mù vui mừng khi được gặp lại vị Công nương đáng mến, đầy sức sống, mạnh mẽ và vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có.

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Trong các bức ảnh, có thể thấy vợ chồng Công nương Kate và Hoàng tử William trao nhau những khoảnh khắc đầy thoải mái và vui vẻ. Chính năng lượng tích cực ấy đã khiến nhiều người nhận xét rằng cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

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Có thể nói là từ nay, mỗi lần Công nương Kate xuất hiện không đơn thuần là một khoảnh khắc thời trang hay nghi thức hoàng gia. Đó còn là biểu tượng của sự hồi phục, của nghị lực và tinh thần trách nhiệm.

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Công nương Kate được nhiều người coi là biểu tượng cho sự điềm tĩnh trước những khó khăn. Hình ảnh đó từ lâu luôn nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ công chúng.
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Sự thanh lịch vốn là dấu ấn quen thuộc của Công nương xứ Wales, nhưng chính sự bình thản, ấm áp và chân thành mới là điều khiến cô trở thành một trong những thành viên được yêu mến nhất của Hoàng gia Anh.

Mai Lâm
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