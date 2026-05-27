Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Vì sao các ngôi sao thời trang dù ăn mặc đơn giản vẫn đẹp hơn người thường?

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ba bài học quan trọng nhất để trở thành một người mặc đẹp đó là tập trung vào những kiểu dáng đơn giản nhưng có cấu trúc hoặc chi tiết đặc biệt, tỷ lệ trang phục và biết cách dùng áo khoác dáng dài để nâng tầm những món đồ cơ bản nhất.

Tỷ lệ trang phục sẽ giúp bạn tạo ấn tượng, ngay cả khi mặc đồ đơn giản

img-8536.jpg

Những đường nét không đều và chi tiết phóng đại là cách dễ dàng để thu hút ánh nhìn xung quanh, đặc biệt khi phối đồ đơn sắc. Một chiếc váy bất đối xứng, kết hợp với áo sơ mi có tay áo dài tạo mang cảm giác nghệ thuật, mới mẻ.

Áo khoác dáng dài nổi bật

1.png

Áo khoác dáng dài có thể nói là phép thần thông mà các ngôi sao thời trang thường sử dụng nhất. Khoác ngoài bộ trang phục gồm tank top, quần lửng và giày mules gót vuông sẽ tạo nên một công thức thời trang an toàn, nhưng không thể phủ nhận sự thanh lịch và thời thượng.

img-8541.jpg

Thêm điểm cộng nếu bạn có một chiếc áo khoác dáng dài phiên bản cổ cao hoặc gấu áo phồng nổi bật, nó sẽ biến mọi bộ đồ bình thường trở thành trang phục tham dự các sự kiện thời trang.

Kiểu dáng gọn gàng và vừa vặn

img-8542.jpg

Hãy học hỏi từ các nhà thiết kế như Mugler, Givenchy và Jean Paul Gaultier, tập trung vào những kiểu đầm gọn gàng và vừa vặn, tôn đường nét đồng hồ cát cực kỳ nữ tính của cơ thể. Hoặc áo thun mỏng vừa phải, ôm sát phối cùng chân váy bút chì bó eo, hoặc quần jeans cạp trễ để tạo cảm giác phóng khoáng hơn, sau đó hoàn thiện bằng một đôi giày bệt.

Mai Lâm
#Phong cách thời trang sao #Chọn trang phục đơn giản #Sử dụng áo khoác dáng dài #Tỷ lệ và kiểu dáng trang phục #Phối đồ và phụ kiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục