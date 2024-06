The Atypical Family tập 10: I Na phát hiện Da Hae còn sống, cảnh báo Bok Gwi Joo

HHT - Do Da Hae đã quyết định thực hiện vụ lừa đảo cuối cùng, đó là giả chết để rời xa Bok Gwi Joo. Vì chỉ cần anh đau khổ, trầm cảm, Gwi Joo sẽ không thể quay về quá khứ, thì sẽ không qua đời.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Nội dung của tập 10 The Atypical Family tập trung vào việc Do Da Hae (Chun Woo Hee) lên kế hoạch rời xa Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong). Bà Man Heum (Goo Do Shim) gặp Da Hae, nói về giấc mơ tương lai về một tang lễ không có thi thể của Bok Gwi Joo. Bà thấy anh biến mất trong biển lửa, lạc trong thời không 13 năm trước không thể trở về sau khi cứu cô.

Bok Man Heum từng nỗ lực để cứu bố nhưng thất bại. Vì thế, bà tin rằng mọi chuyện trong tương lai mà bà được báo hiệu trong giấc mơ chắc chắn sẽ đến, không có cách nào ngăn cản. Bà muốn tác thành cho mọi nguyện vọng của con trai, để anh được hạnh phúc cho tới ngày lìa đời. Nhưng Do Da Hae từ chối, cô muốn Gwi Joo khổ đau, bởi chỉ có vậy anh mới không thể trở về quá khứ, anh mới có thể sống; mặc cho rủi ro về việc hiệu ứng cánh bướm xảy ra sẽ tạo nên một dòng thời gian khác, tại đó, Do Da Hae đã chết vào năm 18 tuổi trong vụ hỏa hoạn.

Do Da Hae rủ anh đi du lịch. Cô lái xe và lừa Gwi Joo trở về quá khứ. Trong lúc đó, cô hợp tác với chú Roy dàn cảnh ô tô gặp tai nạn do cô mất lái vì trời mưa, đường trơn. Ô tô đâm mạnh vào lan can khiến cửa kính trước vỡ nát, làm thi thể cô theo quán tính lao ra, rơi xuống sông trôi mất. Khung cảnh tương tự như vụ tai nạn qua đời của người vợ trước của Gwi Joo. Kế hoạch của Da Hae thành công, một lần nữa, Bok Gwi Joo đau khổ rơi vào trầm cảm, mất năng lực về quá khứ.

I Na (Park So Yi) không chấp nhận được việc Da Hae qua đời. Cô bé an ủi bố để anh bình tâm lấy lại siêu năng lực. Bok I Na tới tiệm tắm hơi để tìm hiểu sự thật từ chú Roy. Ban đầu, "ông chú" né I Na vì sợ cô bé đọc được suy nghĩ. Nhưng ngay khi Baek Il Hong bắt đầu truy tìm tung tích Do Da Hae, chú để I Na đọc được ý nghĩ, báo cho Bok Gwi Joo tới nơi Da Hae đang trốn để bảo vệ cô khỏi mưu kế của mẹ nuôi.

The Atypical Family khép lại với cảnh Bok Gwi Joo tìm thấy Do Da Hae ở ngôi làng ven biển. Tình cảm sâu nặng mà sự quan tâm dành cho đối phương kéo cả hai về bên nhau, mở ra tập 11 là quá trình cặp đôi tận hưởng thời gian hạnh phúc và tìm cách hóa giải biến cố đe dọa tính mạng của cả hai.