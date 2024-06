The Atypical Family tập 11, 12: Cú chuyển cứu Gwi Joo - Da Hae là gì?

HHT - Những rắc rối của các nhân vật vẫn quẩn quanh và mãi không tìm ra cách gỡ rối. Nhịp độ của "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) vốn đã chậm, nếu xử lý không khéo, 2 tập cuối của phim có thể làm người xem mệt mỏi.

*Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim



The Atypical Family tập 11 và 12 sẽ tập trung vào quá trình Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) và Do Da Hae (Chun Woo Hee) thay đổi vận mệnh. Theo teaser, cả hai có vẻ như sẽ có thời gian ngắn vui vẻ ở làng ven biển. Nhưng chú Roy chỉ có thể câu giờ, không thể ngăn được mẹ nuôi tìm thấy Da Hae. Bok Gwi Joo đã gặp bà và "tuyên chiến" rằng sẽ không để bà lại tổn hại Do Da Hae.

Bok Man Heum (Go Doo Shim) đã mơ thấy tang lễ không có thi thể của con trai. Bà khiến ai nấy đều nghĩ rằng Gwi Joo sẽ chết vì bị biển lửa của quá khứ "nuốt chửng". Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý ở đây là chi tiết "không có thi thể" trong đám tang, tức là có hy vọng Bok Gwi Joo còn sống trở về.

Người cứu Do Da Hae có một vết bớt hay sẹo ở cổ, trong khi Bok Gwi Joo tới hiện tại vẫn không có. Ở tập 9, lúc Bok Gwi Joo của tương lai tới báo cho Da Hae nơi I Na (Park So Yi) bị nhốt, cô nói rằng anh trông rất buồn. Được gia đình chấp thuận kết hôn với Do Da Hae, đã gần gũi hơn với con gái, vậy còn điều gì khiến Gwi Joo phải khổ đau?

The Atypical Family diễn biến chậm, không có nhiều drama quá căng thẳng. Mỗi tập thường chỉ tập trung giải quyết một vấn đề duy nhất. Tuy nhiên, khi khán giả tưởng như nút thắt ấy đã được gỡ thì tập sau lại hoàn rắc rối y nguyên.

Chỉ còn 2 tập cuối, nhưng những rắc rối của gia đình Bok lẫn Do Da Hae vẫn quẩn quanh, dai dẳng và không thấy lối thoát. Mặc cho hết chồng tới con gái chỉ trích, bà Man Heum vẫn chưa thấy cái sai trong tính cách cố chấp, áp đặt của mình. Bok Dong Hee (Claudia Kim) thấy Ji Han (Choi Seung Yoon) ngoại tình, lại lộ rõ bản chất chỉ quan tâm tới tài sản nhà cô, nhưng Dong Hee vẫn muốn kết hôn với anh ta.

Baek Il Hong - mẹ nuôi của Do Da Hae luôn tỏ ra bí ẩn, khó đoán, trông như muốn "đuổi cùng diệt tận" cô vì đã phản bội bà. Rắc rối nội bộ nhà họ Bok còn chưa xong, họ còn phải đối mặt với những toan tính của Baek Il Hong.

Giống như đi vào hang động mãi không thấy ánh sáng, người ta có thể cảm thấy chán nản, đuối sức và mỏi mệt, The Atypical Family nếu không có cách xử lý khéo để đẩy cảm xúc khán giả, những tập cuối sẽ trở thành minh chứng cho diễn biến lê thê, thừa thãi.

The Atypical Family có thể níu chân khán giả tới hiện tại là nhờ sự sắp đặt thông minh, hợp lý và hay ho trong cách Bok Gwi Joo dịch chuyển giữa hiện tại và quá khứ. Nhịp phim chậm nhưng gây tò mò nhờ nội dung khó đoán trước.