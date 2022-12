The Hotel Lobby - ban nhạc EDM từng thắng giải MTV VMAs mong muốn hợp tác với MONO, Binz

HHT - Sau khi đạt được những thành công nhất định trong cộng đồng EDM Mỹ, ban nhạc The Hotel Lobby (có một thành viên gốc Việt) quyết định trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp.

The Hotel Lobby là bộ đôi nghệ sĩ trình diễn, nhà sản xuất âm nhạc và DJ gồm hai thành viên Johnny Lee và Tai. Theo đuổi dòng nhạc EDM sôi động, The Hotel Lobby từng giành chiến thắng tại MTV VMAs 2017 với MV Stand up/Stand ‘n rock và phát hành một số như MV Monster, Tonight, Messages...

The Hotel Lobby từng kết hợp với nữ diễn viên, ca sĩ Bella Throne.

Sau khi đạt được một số thành công nhất định tại thị trường quốc tế, The Hotel Lobby quay trở về thị trường Việt Nam hoạt động. Trả lời phỏng vấn với Hoa Học Trò Online, thành viên gốc Việt Johnny Lee chia sẻ thêm về quyết định táo bạo này: "Cha mẹ của Johnny là người Việt, nên trong tôi luôn có niềm tự hào dân tộc. Mỗi ngày, Johnny mỗi ngày đều nói về kế hoạch trở về quê nhà phát triển sự nghiệp. Không lúc này thì khi nào chúng tôi mới có thể về Việt Nam?".

Bộ đôi đã lên kế hoạch trở về Việt Nam từ 3 năm trước nhưng kế hoạch bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự xuất hiện của mình, The Hotel Lobby cũng đã nghiên cứu và làm việc với một số nghệ sĩ trong nước: "Tham vọng của The Hotel Lobby là mang nhạc Việt ra thế giới cũng như giúp những tài năng Việt đến với khán giả thế giới. Đó là lý do, việc hợp tác với một số nghệ sĩ Việt là kế hoạch được ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã có những buổi gặp gỡ, thảo luận và làm việc chung với một số nghệ sĩ. MONO, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Touliver, Soobin Hoàng Sơn, BinZ, Suboi... là những nghệ sĩ mà chúng tôi muốn được hợp tác trong nay mai."

Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, thành viên Johnny Lee sẽ hát bằng tiếng Việt, phần Rap tiếng Anh sẽ do thành viên Tai đảm nhiệm. The Hotel Lobby tin rằng ngôn ngữ sẽ không là rào cản trong âm nhạc: "Âm nhạc là phương tiện kết nối mọi trái tim lại với nhau mà không cần phải hiểu một cách cặn kẽ ý nghĩa hay lời bài hát. Tôi tin rằng, những giai điệu mà chúng tôi mang đến sẽ kết nối những trái tim đồng điệu."

The Hotel Lobby đã có những show diễn đầu tiên tại Việt Nam trong sự ủng hộ của khán giả. Sắp tới, ban nhạc sẽ ra mắt EP và sẽ chuẩn bị cho tour diễn châu Á với sự tham gia của một vài nghệ sĩ Việt Nam.